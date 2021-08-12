Важно развивать самарские бренды и обеспечивать продовольственную безопасность региона

96

10 августа состоялось выездное мероприятие фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе по вопросам реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и партийного проекта «Российское село»

Глава муниципального района Кинельский Юрий Жидков с гордостью показал руководителю фракции единороссов в региональном заксобрании Александру Живайкину несколько успешных сельских предприятий, на которые район возлагает большие надежды.

Среди них - колхоз имени Куйбышева в селе Красносамарское. Это одна из передовых животноводческих ферм, специализирующихся на производстве молока и мяса. В настоящее время поголовье крупного рогатого скота составляет около 2 тысяч голов.

Значительное внимание уделяется кормозаготовке. По словам председателя колхоза Владимира Рогова, растить фураж нерентабельно, но необходимо. Поэтому именно для животноводов так важна господдержка.

Руководители ООО «НПП «АГРОСАД» в селе Бобровка Светлана Кондракова и Владимир Игонин сделали ставку на садоводство и агротуризм.

В этом году на предприятии начали закладку большого промышленного сада общей площадью 620 гектаров, проект рассчитан на 5 лет. Весной на поле площадью 40 гектаров было высажено 34 тысячи саженцев яблонь, отобранных на опытной станции сортов. Самые оптимальные схемы посадки, орошения, ухода и обработок – все адаптированное к местным условиям. До конца года планируется засадить еще 53 га, рассказывают садоводы Кинельского района.

Планы на ближайшее будущее у сельских предпринимателей грандиозные. Они уже освоили производство соков прямого отжима, разработали несколько собственных сортов плодово-ягодных вин и сидра.

Запустить промышленное производство вин мешает пробел в законодательстве. Дело в том, что по закону о виноделии этот напиток обязан быть виноградным.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин отметил, что необходимо уделять больше внимания поддержке и развитию самарских брендов и обеспечению производственной безопасности региона: «В нашей губернии очень много производственников, которые создают собственные уникальные товары - продукты, качеству которых могут позавидовать ведущие европейские производители. Безусловно, такие люди нуждаются в помощи со стороны государства. В Самарской области на сегодняшний день под руководством губернатора уже делается очень много для поддержки сельхозпроизводителей. Сегодня необходимо рассматривать новые методики в подходах к господдержке. Каждая отрасль АПК: животноводство, растениеводство, садоводство - нуждается в точечном дифференцированном подходе. Наша задача законодателей - подставить свое плечо».

Есть в Бобровке предприятие, специализирующееся на производстве почвообрабатывающих орудий – плугов и культиваторов. Это ООО "ВОЛГААГРОМАШ". При изготовлении сельскохозяйственной техники, в подавляющем большинстве, применяются детали и узлы собственного производства. Одно из основных преимуществ предприятия - наличие собственного конструкторского отдела, что позволяет разрабатывать технику от идеи до серийного производства. Поставка продукции производится во все основные сельскохозяйственные регионы России.

Развитие производств на селе – это создание новых рабочих мест, а значит – привлечение на эти территории молодежи. Этим же целям в значительной степени способствует реализация в нашем регионе государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий».

«Эта программа - очень хорошее подспорье сельским районам, - подтвердил Глава м.р. Кинельский Юрий Жидков. – Мы участвуем в благоустройстве территорий, строим жилье социального найма. Это очень значимая поддержка села».

Благодаря программе комплексного развития сельских территорий в 2021 году в Кинельском районе продолжается благоустройство сквера в поселке Октябрьский, а Бобровке вновь построены и заасфальтированы пешеходные дорожки вокруг парка, появилось уличное освещение, установлен детский игровой комплекс. Совсем скоро там появятся скамеек, урн, вазонов с цветами.

Напомним, что на программу комплексного развития сельских территории в бюджете предусмотрен 31 миллиард рублей. При этом на решение вопросов села в других госпрограммах предусмотрено еще 186 миллиардов с учетом поправок фракции «Единой России» в бюджет на 2021-2023 годы. В Самарской области для улучшения качества жизни на селе используется весь потенциал национальных и федеральных проектов. Это направление - часть Стратегии лидерства, которую разработали в губернии в 2018 году по инициативе губернатора, секретаря регионального отделения «Единой России» Дмитрия Азарова и при участии жителей. Она направлена на улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили.