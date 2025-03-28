В «Жигулёвской долине» прошёл День молодого инноватора

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В технопарке высоких технологий «Жигулёвская долина» прошёл День инноватора. Традиционно событие собирает начинающих и более опытных разработчиков, чтобы рассказать о возможностях, созданных на региональном и федеральном уровнях.

Самарская область входит в первую десятку регионов по уровню научно-технологического развития. В соответствующем рейтинге по итогам 2024 года губерния снова вошла в число лучших, заняв 10 место. «Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства», – отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В 2025 году было решено разделить День инноватора на два трека: весной провести День молодого инноватора, а осенью организовать аналогичное событие для зрелого бизнеса. «Мы специально сегодня делаем акцент на студентов, потому что, по нашему мнению, технологический суверенитет страны достигается именно в этой точке, когда студенты начинают заниматься инновациями. В этом и есть основа самодостаточности технологического развития России», – подчеркнул директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко.

Программа мероприятия строилась вокруг вопросов поддержки молодых технологических предпринимателей и студенческих стартапов. Участники получили информацию о поддержке проектов, включая грантовую, для создания своего бизнеса. Они познакомились с региональной экосистемой инноваций, преимуществами резидентства в технопарке «Жигулёвская долина», программами Инновационного фонда Самарской области по работе с индустриальными партнёрами.

Отдельный информационный блок был посвящён программам Фонда содействия инновациям (ФСИ) для молодых предпринимателей – таким как «Умник», «Студенческий стартап» и «Старт». Слушатели узнали, как подготовить проект, сформировать команду, получить грант. Реальными кейсами поделились победители программ ФСИ – рассказали про успехи и неудачи, остановились на ошибках, которые допускают стартаперы.

После экскурсии по технопарку и посещения Регионального центра инжиниринга участники посетили мастер-классы, организованные резидентами «Жигулёвской долины». Они были посвящены искусственному интеллекту, футуризму, юридической защите результатов интеллектуальной деятельности. Вчерашние студенты, победившие в программе «Студенческий стартап» и получившие грант на развитие своего проекта, поделились практической информацией об особенностях подготовки отчётности по договору с ФСИ.

В мероприятии приняло участие более 100 человек – студентов и аспирантов вузов Самарской области, молодых предпринимателей, делающих первые шаги в реальном бизнесе.

Резидент технопарка – компания «Транспорт будущего Самара» представил участникам флагманскую модель агродрона S-80.

«Эта инновационная техника сделана в Тольятти. Нам важно, чтобы те компании, кто в ближайшее время будет определять деловой климат города, его развитие и успехи, как можно больше узнали о возможностях участия в развитии отрасли БАС. Возможно, кто-то решит присоединиться к нашей команде как резидент научно-производственного центра беспилотных авиационных систем», - отметила генеральный директор компании «Транспорт будущего Самара» Наталья Катина.

Организаторами события выступило министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и ГАУ «ЦИК СО», управляющая компания технопарка «Жигулёвская долина».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области