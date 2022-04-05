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В «Жигулевской долине» обсудили возможности ведения бизнеса с помощью госзакупок

5 апреля 2022 14:57
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Основная цель мероприятия –  помочь малым предприятиям - производителям технологической оснастки найти новые рынки сбыта через госзакупки.

Сегодня в «Жигулевской долине» состоялась консультационная бизнес-встреча для представителей МСП, занимающихся проектированием и изготовлением технологической оснастки, сообщает пресс-служба технопарка.

Организатором выступил Региональный центр инжиниринга Самарской области, базирующийся в технопарке.

Основная цель мероприятия – представить информацию об изменениях в законодательстве, чтобы помочь малым предприятиям – производителям технологической оснастки найти новые рынки сбыта через госзакупки.

В ходе встречи был представлен обзор текущей ситуации на рынке. Также обсуждались пути решения выхода из кризиса за счет развития тендерных продаж, механизмы прямых продаж и закупка у единственного поставщика, антикризисные поправки в закон о госзакупках.

Спикерами выступили руководитель регионального центра инжиниринга Самарской области Сергей Ганин, эксперты-практики в области государственных заказов, руководитель компании «СТАРТЕНДЕР» Никита Панкин и руководитель отдела продаж компании-производителя интерактивного оборудования «ИМПУЛЬС» Александр Жуков.

"Санкции привели к нарушению цепочек производства у крупных производителей, нарушению поставок продукции и услуг. В связи с этим в закон о госзакупках были внесены антикризисные поправки, которые дают представителям СМСП новые возможности для встраивания в «разорванные» цепочки производства продукции крупных производителей, поиска новых рынков сбыта и развития своего бизнеса в условиях кризиса. Фактически, кризис – это новые возможности для развития бизнеса для тех, кто владеет информацией и активно использует все доступные инструменты расширения рынка сбыта своей продукции и услуг", – открыл встречу Сергей Ганин.

Никита Панкин представил аналитику по рынку оснастки и рассказал о преимуществах участия в госзакупках:

"Для представителей бизнеса сегодня важно не останавливать свои производства, чтобы избежать простоя оборудования и рабочих. Государство никогда не отменяет свои закупки, это самый надежный плательщик. На рынке госзакупок не бывает кризиса, что означает стабильный спрос. Поэтому участие в госзакупках – это отличная возможность сохранить и развить свой бизнес для представителей МСП в текущих реалиях".

По окончании презентации руководители тольяттинских компаний, участвующее во встрече, выразили большой интерес к деталям оформления заявок для участия в тендерах:

Низами Сефербеков, технический директор ООО «РЕНА СОЛЮШИНС»:

"Темы и вопросы, освещенные на этой встрече, являются актуальными для нашей компании. Когда многие наши заказчики приостановили или совсем отменили реализацию многих проектов, в которых наша компания уже принимала участие, для нас важно найти новых и надежных заказчиков. Надеемся, что на рынке тендерных продаж мы найдем новые пути для реализации проектов по разработке и внедрению автоматических и роботизированных ячеек и линий для различных технологических процессов".

 

Фото:   пресс-служба технопарка

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