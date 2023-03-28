В ЦБ указали на отсутствие роста доступности жилья

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Цены на жилье выросли с 2020 года существенно выше, чем доходы населения. Об этом 28 марта заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России», пишут "Известия".

Он также отметил рост разницы в цене между первичным и вторичным жильем.

«Цены на первичку выросли очень сильно. <...> Стали как-то кардинально лучше, качественнее строить жилье, чем два года назад? Вряд ли», — подчеркнул Данилов.

Он указал, что если среднегодовую зарплату откладывать только на квартиру, то еще в 2019 году человеку понадобилось бы от шести до семи лет на то, чтобы приобрести жилье.

«О какой доступности мы говорим? Понятно, что в такой ситуации сначала придумывается льготная программа, потом эти схемы с околонулевой ставкой. А дальше что? <...> Потенциал такого рода искусственного поддержания [спроса на ипотеку] исчерпан», — добавил Данилов.

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