Каждый из оркестров-участников фестиваля также представит свою концертную программу на сценах городских домов культуры и концертных залов.
14 духовых оркестров примут участие во Всероссийском фестивале «На сопках Маньчжурии» в Самаре
Каждый человек может оказаться свидетелем несчастного случая, и именно простые знания первой помощи способны сохранить жизнь до приезда специалистов.
МЧС СО: знание первой помощи — ключ к спасению жизни
Между группой подростков и двумя несовершеннолетними местными жителями произошел конфликт.
В Чапаевске группа подростков, обвиняемых в хулиганстве, предстанут перед судом
Он служит в 15 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда.
Лучшим пожарным региона стал Александр Хапин из Новокуйбышевска
Профильные службы просят горожан и гостей Самары бережно относиться ко всем элементам обустройства и соблюдать чистоту.
22 дополнительные туалетные кабины будут работать в выходные площади Куйбышева и в Струковском саду
Многие люди для снятия головной боли используют спазмолитики. Однако они дают лишь кратковременное облегчение, но не убирают причину.
Эксперт СамГМУ: «Мигрень – одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире»
Координирует работу общественных наблюдателей Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области.
Общественные наблюдатели: в губернии выборы проходят в спокойном режиме
Третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт.
ЦБ снизил ключевую ставку до 17%
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Тольятти запущено импортозамещающее производство автокомпонентов для Lada Largus

12 сентября 2025 16:17
155
Компания «Полад» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) открыла новую линию по штамповке 24 видов мелких деталей, которые ранее закупались за рубежом.

Компания «Полад» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) открыла новую линию по штамповке 24 видов мелких деталей, которые ранее закупались за рубежом.

 Инвестиции в проект составили более 300 млн рублей, из которых 215 млн — льготный заём ФРП по программе «Автокомпоненты». Это позволило закупить современное прессовое оборудование и роботизированный комплекс, что значительно повысило производительность и качество продукции.

Важную роль в развитии компании сыграло участие в федеральном проекте «Производительность труда», которое помогло оптимизировать процессы и заложить основу для новых проектов.

 Производство полностью локализовано: детали изготавливаются из российского металла от ММК и НЛМК. Это уверенный шаг к технологической независимости отечественного автопрома.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Тольятти

