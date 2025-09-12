В Тольятти запущено импортозамещающее производство автокомпонентов для Lada Largus

155

Компания «Полад» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) открыла новую линию по штамповке 24 видов мелких деталей, которые ранее закупались за рубежом.



Инвестиции в проект составили более 300 млн рублей, из которых 215 млн — льготный заём ФРП по программе «Автокомпоненты». Это позволило закупить современное прессовое оборудование и роботизированный комплекс, что значительно повысило производительность и качество продукции.



Важную роль в развитии компании сыграло участие в федеральном проекте «Производительность труда», которое помогло оптимизировать процессы и заложить основу для новых проектов.



Производство полностью локализовано: детали изготавливаются из российского металла от ММК и НЛМК. Это уверенный шаг к технологической независимости отечественного автопрома.

Фото: департамент информационной политики СО