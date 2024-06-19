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В Тольятти построят производство компонентов для отопительных и вентиляционных систем

19 июня 2024 11:06
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В Тольятти построят производство компонентов для отопительных и вентиляционных систем

Подписано соглашение с новым резидентом Территории опережающего развития «Тольятти». Инвестор намерен запустить в Тольятти производство расходных материалов и компонентов для систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Основным видом продукции станут охлаждающие панели испарительного типа и абсорбционные силикагелевые роторы.

Планируется, что благодаря реализации проекта в экономику города будет дополнительно привлечено 35 млн рублей.

«Для каждого инвестпроекта, получившего статус резидента территории опережающего развития, действуют специальные налоговые льготы, упрощенные административные процедуры. Для горожан приход новых инвесторов – это, в первую очередь, создание рабочих мест, возможность работать, не уезжая из родного города, а также налоги, которые идут на развитие социальной сферы», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В настоящее время в федеральный реестр включены 68 резидентов ТОР «Тольятти», которые уже инвестировали 33,6 млрд рублей и создали 9945 рабочих мест.

Напомним, что режим территории опережающего развития также действует в Чапаевске. Резидентами здесь являются 10 компаний, которые уже инвестировали 6,1 млрд рублей и создали 2010 рабочих мест.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

 

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