Их цель — отработать навыки тушения пожаров и спасения людей на спортивных объектах, где много посетителей, а также проверить, как взаимодействуют сотрудники объекта, пожарные и городские службы.
В сызранском дворце спорта прошли пожарно-тактические учения
На новом автобусе также планируется осуществлять поездки на мероприятия по программе "Пушкинская карта".
В августе состоялся первый выезд автобуса ПАЗ - Vector с творческими коллективами Красноярского района
Самарскую область на соревнованиях представляют 5 команд спортивного клуба «Крылья Мечты» и ФКА «Сызрань» в футболе ампутантов.
«Стальная воля»: в Самаре открылся второй этап турнира РФС по адаптивному футболу
671 просветитель Самарской области участвует в пятом сезоне Знание.Премия.
Самарская область — в десятке лидеров заявочной кампании Знание.Премия — 2025
На заседании обсудили строительство и реконструкцию производственных объектов, закупку технологического оборудования в рамках федеральной субсидии, финансовую поддержку предприятий, реализацию проекта по строительству жилья для сотрудников предприятий ОП
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по развитию ОПК
в селе Верхняя Подстепновка обновили подразделение Волжской больницы
В селе Верхняя Подстепновка обновили подразделение Волжской больницы
в России предложили запретить работу коллекторов
В России предложили запретить работу коллекторов
Готовность образовательных учреждений Самары к учебному году проверили сотрудники Росгвардии
Готовность образовательных учреждений Самары к учебному году проверили сотрудники Росгвардии
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В технопарке "Жигулёвская долина" - 12 новых резидентов

4 сентября 2025 12:46
135
В технопарке в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» прошёл экспертный совет во главе с заместителем председателя правительства – министром экономического развития и инвестиций Самарской области Павлом Финком.

Участники экспертного совета рассмотрели заявки соискателей и приняли решение присвоить статус резидента технопарка 12 технологическим компаниям с проектами в области информационных технологий и искусственного интеллекта, экологии, инжиниринга и др.

«Наша цель – привлечь частные инвестиции в технологические проекты и масштабировать практику поддержки инноваций. Мы также стремимся вовлечь студентов и сотрудников университетов в программы поддержки и развития технологического предпринимательства.  Все эти меры направлены на то, чтобы сделать Самарскую область лидером в области научных исследований и инноваций», – отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Благодаря статусу резидента технопарка «Жигулёвская долина» технологические компании и индивидуальные предприниматели получат доступ к широкому спектру мер господдержки. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Жигулёвская долина» входит в тройку лучших технопарков в стране. Свои проекты здесь реализуют более 300 стартапов, и число резидентов только растёт. Во многом этому способствует комплексный подход к работе с инновационными и технологическими проектами, который позволяет создавать и выводить на рынок уникальные разработки, высокотехнологические продукты, решая задачу технологической независимости страны», – подчеркнул Павел Финк.

Технопарк является региональным оператором фонда «Сколково» и АНО «Агентство по технологическому развитию»; активно взаимодействует с АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» и региональным «Фондом поддержки технологического предпринимательства».

Статус резидента предоставляет ресурсы для развития проектов под запросы крупных индустриальных заказчиков и внедрения разработок в их в производства. Резиденты получают возможность льготного размещения в оборудованных офисных, производственных и лабораторных помещениях; проведения своих деловых и образовательных мероприятий в залах конгресс-центра технопарка.

Стартапам и технологическим предприятиям здесь оказывают информационное и консультационное сопровождение, содействие в регистрации объектов интеллектуальной собственности резидентов. За каждым резидентом закрепляется проектный менеджер.

Сегодня резидентами «Жигулевской долины» являются более 300 стартапов и технологических компаний. Они создали более 2200 новых рабочих мест. По итогам 2024 года выручка резидентов технопарка превысила 18 млрд рублей – это на 3 млрд рублей больше, чем годом ранее.

Сергей Савин, директор ООО «Алгоритм» (проект «Обучающая платформа с интерактивными симуляциями и ИИ для обслуживания систем возбуждения генераторов»):

Статус резидента технопарка открывает для компании доступ к
 инфраструктурной поддержке и взаимодействию с индустриальными партнёрами технопарка, что ускорит коммерциализацию проекта и выход на рынок. Для развития проекта мы выбрали «Жигулёвскую долину» из-за специализации технопарка на высокотехнологичных проектах в энергетике, возможностей интеграции с ведущими вузами Самарской области и поддержки в привлечении инвестиций через акселерационные программы технопарка. Наша платформа — это единственное в России решение, сочетающее AI-наставника с симуляторами аварийных режимов систем возбуждения генераторов. Мы используем алгоритмы генеративного ИИ для создания сценариев, которые невозможно отработать на реальном оборудовании, что позволяет сократить затраты на обучение на 40%.

Дмитрий Майоров, директор ООО «1 СТУДИЯ ПОВОЛЖЬЕ» (проект «Система форсуночного адиабатического увлажнения воздуха «WOLZER»):

Мы оцениваем получение статуса резидента технопарка «Жигулёвская долина» как дополнительные возможности для развития и фактор для ускорения реализацию проекта. Решение стать резидентом было

принято благодаря современной инфраструктуре технопарка и поддержке инновационных инициатив. Это позволит нам занять конкурентные позиции на рынке и предложить клиентам инновационное решение в области климатических технологий. Уникальность нашего проекта заключается в разработанном ПО, использующем адресную технологию увлажнения, что обеспечивает высокую эффективность и экономию ресурсов.

Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента «Жигулёвской долины» можно по телефону: 8 (8482) 93-00-93, доб. 906.

 

Фото технопарк "Жигулёвская долина"

