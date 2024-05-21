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В Совфеде предложили ввести ежегодную индексацию утильсбора на машины

21 мая 2024 10:46
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В Совфеде предложили ввести ежегодную индексацию утильсбора на машины

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с предложением ввести в России ежегодную индексацию утилизационного сбора на машины с двигателем от 1 до 2 л с нынешних 300 тыс. рублей до 1 млн рублей к 2029 году. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагается рассмотреть вопрос о пошаговом ежегодном повышении утилизационного сбора для автомобилей с двигателем от 1 до 2 л - с 300 до 550 тыс. рублей, с последующим его увеличением до 660 тыс. рублей в 2025 году, 800 тыс. рублей в 2026 году, 880 тыс. рублей в 2027 году, 960 тыс. рублей в 2028 году, 1 млн рублей в 2029 году, то есть до тех максимальных скидок, которые сегодня дают иностранные производители", - указывает в письме сенатор.

Как отмечает Кутепов, иностранные производители автомобилей реализуют в стране "программу массовой ценовой экспансии", эффект от которой позволяет крупным зарубежным автоконцернам предоставлять долгосрочные, практически неограниченные скидки на российском рынке. "Например, в январе текущего года скидки на некоторые импортные легковые автомобили доходили почти до 1 млн рублей. Политика такой ценовой экспансии уже дает свои результаты для иностранных автопроизводителей. Начиная с середины 2023 года импортные бренды совокупно занимают больше половины рынка легковых автомобилей в России", - поясняет автор.

В связи с этим предложение по индексации утилизационного сбора на машины позволит обеспечить "стабильный рост загрузки производственных мощностей российских предприятий", в том числе высвободившихся после ухода из РФ иностранных инвесторов, а также ограничит импорт иностранных автомобилей. Как отмечается в письме, индексация утилизационного сбора не повлияет на формирование стоимости техники российского производства благодаря оказываемым мерам государственной поддержки.

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