В Самарскую область с рабочим визитом прибыл министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

139

В пятницу, 3 марта, в Самарскую область с рабочим визитом прибыл заместитель председателя Правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.



Первым пунктом программы Дениса Мантурова стало посещение самарского завода «Пегас-Агро». Вице-премьер - глава Минпромторга России вместе с главой региона Дмитрием Азаровым осмотрел новую производственную площадку "Пегас-Агро" - одного из ведущих производителей сельскохозяйственной техники в России.



Завод "Пегас-Агро" работает на территории Волжского района Самарской области с 2010 года, выпуская инновационные самоходные опрыскиватели-разбрасыватели линейки "ТУМАН" - высокопродуктивную технику, предназначенную для внесения минеральных и жидких удобрений, а также химической обработки растений. Продукция завода поставляется не только на внутренний рынок, но также и целый ряд дружественных иностранных государств. Технику линейки "Туман" используют как крупные агрохолдинги, так и небольшие фермерские хозяйства.



Как рассказала Денису Мантурову генеральный директор компании Светлана Линник, на сегодняшний день каждая четвертая машина в России, которая вносит удобрения в поля или занимается химзащитой растений – это машина "Пегас-Агро", компания занимает 24 % рынка. В условиях беспрецендентного санкционного давления компания "Пегас-Агро" не только не сократила объемы производства, но и благодаря федеральным и региональным мерам поддержки справилась со всеми вызовами, продолжая развиваться и наращивая объемы продукции.



- Стартовавший с небольшого учреждения, благодаря энергии руководства и профессионализму коллектива проект вырос до крупного серийного производства. Сегодня "Пегас-Агро" вносит серьезный вклад в развитие агропромышленного комплекса и в целом в экономику региона, - отметил Дмитрий Азаров.



В декабре прошлого года компания запустила новую производственную площадку, которая позволяет увеличить мощность предприятия в 2,5 раза. Старт ее работе дал губернатор Дмитрий Азаров. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Российской Федерации оценил современные производственные площадки, осмотрев основные цеха предприятия.



Светлана Линник подчеркнула, что сегодня компания активно ведет работу по импортозамещению. На заводе есть собственное производство радиоэлектроники, и планируется, что уже в ближайшее время все машины "Пегас-Агро" будут выходить полностью с российским электронным оборудованием. Как отметила гендиректор "Пегас Агро", компания не первый год внедряет культуру бережливого производства в рамках национального проекта "Производительность труда", что позволяет оптимизировать многие технологические процессы.



Также стоит отметить, что рабочие "Пегас-Агро" в свободное от основной работы время восстанавливают легендарный советский штурмовик Ил-2. Работу обещают обязательно довести до конца и поставить машину "на крыло".



Денис Мантуров отметил высокую динамику развития завода и уровень локализации, что особенно важно в современных условиях.



- На предприятии увеличилась производительность труда, удалось серьезно увеличить объем выпуска готовой продукции. На момент начала участия в проекте с конвейера ежедневно сходило не более 3 единиц техники, а на сегодняшний день этот показатель составляет 6 машин в день, - отметил зампред Правительства РФ - глава Минпромторга России.



Вторую половину дня Денис Мантуров и Дмитрий Азаров проведут в Тольятти на АВТОВАЗе, где запланирована обширная рабочая программа.