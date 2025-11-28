Я нашел ошибку
Главные новости:
В Безенчукском районе мать осуждена за уклонение от уплаты алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей
В Самаре тоннелепроходческий щит вышел из правого перегонного тоннеля «Театральной»
Гид по ассистивным технологиям: Билайн и Everland представляют цифровую платформу по ассистивным технологиям для людей с приобретенной инвалидностью
крупнейшие экспортеры в четыре раза сократили покупку валюты в России
В Тольятти авто влетело под погрузчик, водитель чудом выжила
Самарская делегация посетила Нижегородскую область с бизнес-миссией
Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы у самарских школьников
Актер Михаил Мамаев встретился со школьниками Самарской области в рамках проекта Общества «Знание»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
В Самарской области запустят программу поддержки малого судостроения

В Самарской области запустят программу поддержки малого судостроения

В Самарской области ведется активная работа по созданию новых механизмов поддержки малого судостроения. Об этом на совещании с производителями маломерных судов сообщил глава министерства промышленности и торговли региона Денис Гурков. Встреча была посвящена текущим проблемам отрасли и перспективам ее развития. Участники обсудили важные вопросы производства, законодательные нюансы и механизмы господдержки.

В частности, были затронуты вопросы взаимодействия с федеральными службами и трудности с включением оборудования в реестр российской промышленной продукции Минпромторга  России. Также участники совещания обсудили изменения законодательства по учету судов на воздушной подушке, нехватку специально оборудованных пристаней для стоянки, мест обслуживания и хранения маломерных водных средств, сервисных центров, а также совершенствование программ финансирования.

«В 2026 году мы планируем запустить отдельную программу поддержки судостроения с участием Государственного фонда развития промышленности Самарской области», - отметил министр Денис Гурков. Новые меры поддержки будут направлены на укрепление потенциала отрасли и повышение его конкурентоспособности на внутреннем и международном рынках.

Масштабные меры поддержки речной отрасли также отражены в программе социально-экономического развития Самарской области до 2029 года, утвержденной губернатором региона Вячеславом Федорищевым. Среди них закупка судов для организации пассажирских перевозок, развитие маршрутов и модернизация речной инфраструктуры.

Участники совещания также выразили заинтересованность в реализации программ федерального проекта «Производительность труда», лизинга, субсидий и кредитования для судостроительных предприятий и конечных пользователей — рыболовецких, туристических и спасательных служб.

«Участие в проекте «Производительность труда» — это стратегический шаг для нашей компании. Благодаря экспертной поддержке и обучению мы сможем не только оптимизировать существующие процессы, но и заложить основу для долгосрочного роста», — прокомментировал генеральный директор компании по производству маломерных судов «А2» Александр Лукьянов.

Фото – Пресс-служба Минпромторга Самарской области

 

Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
