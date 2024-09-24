Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре на темном участке, где дети ходят в школу, в октябре появятся фонари
В Самаре на темном участке, где дети ходят в школу, в октябре появятся фонари
Ответственное отношение к сердцу включает в себя несколько ключевых аспектов.
Самарцам рассказали, какой образ жизни поможет сохранить здоровье сердца
Зерновой Соевый Союз ПФО озвучит результаты работы Агрополигона по 8 культурам.
27 сентября на Агрополигоне «Приволжье» пройдет День Поля 
Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит – в развитие Самарской области.
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
В этот день атмосферу праздника и озорства создавали актеры-музыканты в ярких костюмах, которые встречали зрителей и гостей около театра.
Фестиваль «Музыкальное сердце театра» открыл сезон в Театре Моссовета
Фонд содействия инновациям подвёл итоги конкурсов грантов, направленных на поддержку разработок молодых инноваторов и начинающих технологических предпринимателей.
Молодые ученые и технологические предприниматели Самарской области получат гранты Фонда содействия инновациям
Комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь» – это настоящий сказочный мир, увлекательный для детей и взрослых.
В САТОБ состоялась премьера оперы Б.Бриттена «Сон в летнюю ночь»
Ключевая цель акции – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами.
В России стартовал пятый сезон масштабной акции по сбору макулатуры «БумБатл» Движения «Экосистема»
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.92
0.34
EUR 103.22
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Осенний променад по модернизму: открытая экскурсия от «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» пройдет в Самаре
В историческом парке «Россия – моя история» 26 сентября состоится открытие выставки фотографии «Черное и белое»
Тольяттиазот провел семейный футбольный праздник
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал

24 сентября 2024 17:14
110
Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит – в развитие Самарской области.

За первое полугодие 2024 года инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 193,3 млрд рублей, что на 24,7 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит – в развитие Самарской области.

«Нам нужно выполнить поставленную Президентом задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60 % по сравнению с предыдущим периодом. Всего за ближайшие 5 лет планируем привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион», – отметил губернатор на презентации программы социально-экономического развития Самарской области до 2029 года.

Больше всего в первом полугодии в основной капитал инвестировали обрабатывающие производства, добычи полезных ископаемых, энергетики. Так, в высокой стадии готовности находится производство оборудования для нефтегазовой отрасли, расположенное в индустриальном парке «Чапаевск». Компания-инвестор также получила статус резидента ТОР «Чапаевск». В ОЭЗ «Тольятти» до конца года будет запущено производство сжиженного природного газа.

Благодаря расположению региона на пересечении международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Запад-Восток», а также реализации крупных инфраструктурных проектов, Самарская область становится местом притяжения проектов в сфере логистики. «В апреле в логистическом парке «Преображенка-2» мы запустили распределительный центр компании Х5 Group. Для инвестора это второй по значимости комплекс в стране, а для региона - это 3,5 млрд инвестиций. Еще целый ряд логистических проектов находится в активной стадии реализации», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Большое внимание уделяется проектам в сфере пищевой промышленности. Привлечение таких инвесторов, в том числе, позволяет местным сельхозпроизводителям получать новые каналы сбыта своей продукции. До конца года в ОЭЗ «Тольятти» будет запущено производство специализированных и диетических продуктов питания.

Кроме того, на площадке особой экономической зоны готовится к запуску высокотехнологичное производство лекарственных препаратов.

«Самарская область входит в первую тройку регионов страны по уровню инновационной активности организаций. Наши предприятия активно инвестируют в инновационные решения, в свое будущее, в конкурентоспособную экономику», – перечислил Дмитрий Богданов.

В Тольятти введено в эксплуатацию производство гранулированного карбамида компании «ВолгаФерт». Гранулированный карбамид используется в промышленности для производства клеев, смол, пластмасс, а также как одно из наиболее востребованных минеральных удобрений для всех видов сельскохозяйственных культур. Мощности предприятия позволят производить 1,5 тыс. тонн продукции в сутки. Это один из крупнейших инвестпроектов, имеющих статус резидента территории опережающего развития «Тольятти». Общий объем инвестиций в проект составил 23,4 млрд рублей.

Напомним, что по итогам 2023 год общий объем инвестиций в основной капитал достиг рекордных 516,6 млрд. рублей. В 2018 году этот показатель не превышал 265 млрд. рублей.

«Инвестиции – это вклад бизнеса в развитие региона, в благополучие и улучшение качества жизни его граждан. Налоги, которые поступают в бюджет от деятельности инвесторов, идут на строительство школ, детских садов, медицинских учреждений, на развитие образования, науки, спорта, создание новых общественных пространств и многие другие сферы», – подчеркнул Дмитрий Богданов.

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области; пресс-центр ПАО «КуйбышевАзот»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Участниками «Кросса нации» в Самарской области стали 5000 человек
23 сентября 2024  11:22
Участниками «Кросса нации» в Самарской области стали 5000 человек
403
В Самарской области несколько ночей подряд ожидаются заморозки
22 сентября 2024  13:54
В Самарской области несколько ночей подряд ожидаются заморозки
887
В Самаре на трассах спортивной школы
21 сентября 2024  13:34
В Самаре на трассах спортивной школы "Чайка" проходит Всероссийский день бега - Кросс нации
1069
Главу Безенчукского муниципального района задержали в Самаре
21 сентября 2024  12:43
Главу Безенчукского муниципального района задержали в Самаре
870
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
19 сентября 2024  10:51
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
1085
Весь список