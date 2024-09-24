В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал

110

За первое полугодие 2024 года инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 193,3 млрд рублей, что на 24,7 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит – в развитие Самарской области.



«Нам нужно выполнить поставленную Президентом задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60 % по сравнению с предыдущим периодом. Всего за ближайшие 5 лет планируем привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион», – отметил губернатор на презентации программы социально-экономического развития Самарской области до 2029 года.



Больше всего в первом полугодии в основной капитал инвестировали обрабатывающие производства, добычи полезных ископаемых, энергетики. Так, в высокой стадии готовности находится производство оборудования для нефтегазовой отрасли, расположенное в индустриальном парке «Чапаевск». Компания-инвестор также получила статус резидента ТОР «Чапаевск». В ОЭЗ «Тольятти» до конца года будет запущено производство сжиженного природного газа.

Благодаря расположению региона на пересечении международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Запад-Восток», а также реализации крупных инфраструктурных проектов, Самарская область становится местом притяжения проектов в сфере логистики. «В апреле в логистическом парке «Преображенка-2» мы запустили распределительный центр компании Х5 Group. Для инвестора это второй по значимости комплекс в стране, а для региона - это 3,5 млрд инвестиций. Еще целый ряд логистических проектов находится в активной стадии реализации», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Большое внимание уделяется проектам в сфере пищевой промышленности. Привлечение таких инвесторов, в том числе, позволяет местным сельхозпроизводителям получать новые каналы сбыта своей продукции. До конца года в ОЭЗ «Тольятти» будет запущено производство специализированных и диетических продуктов питания.



Кроме того, на площадке особой экономической зоны готовится к запуску высокотехнологичное производство лекарственных препаратов.



«Самарская область входит в первую тройку регионов страны по уровню инновационной активности организаций. Наши предприятия активно инвестируют в инновационные решения, в свое будущее, в конкурентоспособную экономику», – перечислил Дмитрий Богданов.

В Тольятти введено в эксплуатацию производство гранулированного карбамида компании «ВолгаФерт». Гранулированный карбамид используется в промышленности для производства клеев, смол, пластмасс, а также как одно из наиболее востребованных минеральных удобрений для всех видов сельскохозяйственных культур. Мощности предприятия позволят производить 1,5 тыс. тонн продукции в сутки. Это один из крупнейших инвестпроектов, имеющих статус резидента территории опережающего развития «Тольятти». Общий объем инвестиций в проект составил 23,4 млрд рублей.



Напомним, что по итогам 2023 год общий объем инвестиций в основной капитал достиг рекордных 516,6 млрд. рублей. В 2018 году этот показатель не превышал 265 млрд. рублей.



«Инвестиции – это вклад бизнеса в развитие региона, в благополучие и улучшение качества жизни его граждан. Налоги, которые поступают в бюджет от деятельности инвесторов, идут на строительство школ, детских садов, медицинских учреждений, на развитие образования, науки, спорта, создание новых общественных пространств и многие другие сферы», – подчеркнул Дмитрий Богданов.





Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области; пресс-центр ПАО «КуйбышевАзот»