В Самарской области вырос спрос на сборщиков и комплектовщиков товаров и подарков к праздникам и каникулам

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Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, что бизнес Самарской области в преддверии новогодних праздников стал расширяют свои коллективы за счёт комплектовщиков товаров и сборщиков онлайн-заказов.

Спрос на упаковщиков товаров и подарков в целом по стране за месяц вырос на 113% - компаниям требуется более 52 000 работников к праздникам. В Самарской области ситуация похожая: за последние 30 дней бизнес разместил более 1,5 тысячи вакансий для упаковщиков и комплектовщиков заказов. Это на 46% больше, чем в сентябре.

По спросу на данных специалистов Самарская область занимает шестое место по стране и первое — среди регионов Поволжья.

В преддверии зимних каникул у данных специалистов повысилась и зарплата. Так, зарплатная вилка на рынке труда Самарской области для сборщиков и сортировщиков товаров и подарков сейчас составляет 45 977 - 80 460 рублей, в начале года этим сотрудникам предлагали 40 230 - 77 467 рублей.

Упаковщики и комплектовщики остаются в Самарской области дефицитными сотрудниками: на одну вакансию приходится всего 2,4 резюме при здоровом уровне конкуренции от 4 до 8 резюме на одно предложение о работе.

«Комплектовщики трудятся на складах вместе с кладовщиками и грузчиками, подбирая продукцию по заказу покупателя. Зачастую они объединяют со своей работой обязательства грузчика или кладовщика. Работа комплектовщика требует компетенции и быстроты. Для успешной работы по профессии требуется внимательность, ответственность и знание специфики конкретного склада. Поэтому серьёзных требований у работодателей к соискателям на позиции сортировщиков и комплектовщиков товаров нет, но при этом доход (особенно в предновогоднее время) может в разы превысить среднемесячный доход в регионе и принести работнику до 80 000 рублей в месяц», —отмечает Екатерина Кузьминых, руководитель пресс-службы hh.ru в Поволжье.