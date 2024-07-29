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В Самарской области утвердили сумму прожиточного минимума на 2025 год

29 июля 2024 11:59
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В Самарской области утвердили сумму прожиточного минимума на 2025 год

В Самарской области вырастет прожиточный минимум для всех категорий граждан. Правда, только со следующего года. Новые цифры утвердили в региональном правительстве.

— Установить на 2025 год величину прожиточного минимума в Самарской области: на душу населения — 16 669 рублей; для трудоспособного населения — 18 169 рублей; для пенсионеров — 14 335 рубля; для детей — 16 169 рублей, — говорится в постановлении, подписанном и.о. председателя областного правительства Натальей Катиной.

В 2024 году прожиточный минимум для трудоспособного населения в регионе составляет 15 833 рубля в месяц, для пенсионеров — 12 492 рублей, для детей — 14 090 рублей. Цифры увеличили в декабре 2023 года. В изначально утвержденном варианте они были меньше: для трудоспособного населения — 15 630 рублей; пенсионеров — 12 332 рубля; детей — 13 309 рублей. Цифры вызвали волну негодования у населения.

Величину прожиточного минимума пересматривают регулярно. Этот показатель учитывают при решении вопроса о назначении гражданам тех или иных пособий, пишет 63.ру.

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