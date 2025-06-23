В Самарской области спустили на воду уникальное техническое судно

Я нашел ошибку
Главные новости:
Одна из основных тем обсуждения была исправление и ресоциализация осужденных, а главная задача при этом – не допустить рецидива преступлений.
Решение проблем осужденных на профессорском уровне: в Самаре прошла всероссийская научно-практической конференция с международным участием
В Дзержинске завершился Чемпионат Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии по легкоатлетическому кроссу.
Представительница Управления Росгвардии по Самарской области стала призером окружных соревнований
Участниками школы стали иностранные студенты из восьми стран.
В Самаре открылась XIX Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе"
Цель — к 2030 году до 95% повысить укомплектованность сельхозпредприятий квалифицированными специалистами и омолодить кадровый состав.
В губернии благодаря господдержке появятся новые агроклассы
Среди стобалльников 8 выпускников получили 100 баллов по двум предметам. 
В Самарской области стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и физике, биологии и географии
В Самаре команда создана в 2023 году при спортивном клубе «Крылья Мечты», который много лет занимается развитием адаптивного спорта.
Ветераны СВО приняли участие в официальных областных соревнованиях по футболу
В Самарской области отремонтируют дороги, ведущие к местам рождения Героев Советского Союза
В Самарской области отремонтируют дороги, ведущие к местам рождения Героев Советского Союза
В Жигулёвске серийный грабитель срывал золотые украшения
В Жигулёвске серийный грабитель срывал золотые украшения
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.5
0.02
EUR 90.14
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области спустили на воду уникальное техническое судно

23 июня 2025 11:51
138
В Самарской области спустили на воду уникальное техническое судно

На судостроительной верфи ЗАО «Нефтефлот» состоялся торжественный спуск судна технического флота. Несамоходный дизельный земснаряд проекта Ц480М2рД/НФ предназначен для разработки карьеров и добычи речного песка, укладки подводного трубопровода, а также создания гидротехнических сооружений.

«Судно уникальное в своем классе. Оно способно разрабатывать траншеи глубиной до 30 метров и производить дноуглубительные работы, а также добычу песчано-гравийной смеси», - рассказал генеральный директор самарского предприятия Владимир Голованов.

Контракт на строительство и поставку земснаряда был подписан 30 ноября 2022 года между ЗАО «Нефтефлот» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания», а лизингополучателем выступила российская компания «ГидроСтройМеханизация».

ЗАО «Нефтефлот» является стратегически важным предприятием для судостроительной отрасли региона. Предприятие активно использует инструменты государственной поддержки и внедряет современные практики управления, являясь участником федерального проекта «Производительность труда», реализуемого в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика».

«Торжественные спуски судов — это результат эффективного взаимодействия продуманной государственной политики и слаженной работы акционеров, руководства и всего коллектива, - отметил Врио заместителя министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин, обращаясь к коллективу предприятия.Ваша работа напрямую способствует выполнению ключевой стратегической задачи — обновлению российского гражданского флота».

На церемонии торжественного спуска побывали дети из Луганской Народной Республики. В этом году благодаря Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий 30 ребят из Луганска и соседнего Кировска отдыхают на волжских берегах. Для детей из нового российского региона этим летом специально организовали смены, посвящённые судостроению и водному туризму.

Смены для детей Донбасса в самарских оздоровительных лагерях проходят уже на протяжении трех лет. Кроме летнего отдыха для детей самарские речники также регулярно направляют конвои с гуманитарной помощью в прифронтовые области и в зону СВО.

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
23 июня 2025  12:10
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
217
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
23 июня 2025  09:59
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
213
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
22 июня 2025  10:10
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
353
Самарская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей
21 июня 2025  14:54
Самарская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей
594
Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре
21 июня 2025  13:34
Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре
627
Весь список