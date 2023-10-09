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В Самарской области спрос на сотрудников в сфере туризма и гостеприимства вырос на 45%

9 октября 2023 10:27
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в Самарской области спрос на сотрудников в сфере туризма и гостеприимства вырос на 45%

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, изучили спрос и зарплаты сотрудников в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» в сентябре. За год спрос на сотрудников вырос, а вот количество резюме — наоборот.

В сентябре 2023 года в Самарской области спрос на сотрудников в сфере туризма и гостеприимства вырос на 45% по сравнению с сентябрем 2022 года, за месяц работодатели открыли более 1,4 тысячи вакансий. При этом количество резюме за год снизилось на 15%, а hh.индекс составляет 3,0 резюме на одну вакансию против 5,0 резюме годом ранее, что говорит о дефиците кадров. Наиболее сложная ситуация с работниками в этой профсфере сложилась в Кировской области (всего 2 резюме на вакансию), лучше всего обстоят дела в Оренбургской области — на вакансию приходится 3,9 резюме.

За год в Самарской области средняя предлагаемая зарплата в этой сфере выросла на 3,6 тысячи рублей и составила в сентябре 2023 года почти 33,5 тысяч. Наибольший рост предлагаемых зарплат отмечен в Мордовии — на 8, 5 тысяч) и в Чувашии (на 8,1 тысячи рублей).

Ожидаемые зарплаты также выросли: за год самарцы повысили свои зарплатные аппетиты на 14,3 тысячи рублей. Среди регионов ПФО сильнее всего ожидаемые зарплаты увеличились в Ульяновской области — на 26,7 тысяч; меньше всего соискатели подняли планку желаемых доходов в Удмуртии — только на 1,4 тысячи рублей.

Согласно недавнему опросу соискателей hh.ru, 73% сотрудников из сферы туризма и гостеприимства покидают работу по собственному желанию; 69% опрошенных уверены, что надут новую работу в течение трех месяцев, и для 61% респондентов поиск работы сейчас критичен. При этом 58% соискателей из сферы туризма и гостеприимства отметили, что найти работу в их профессиональной области сложно, и 32% респондентов ради гарантированного трудоустройства или для сохранения своего рабочего места готовы снизить зарплатные ожидания. 47% участников исследования не готовы пойти на такой шаг, 21% затруднились ответить.

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