В Самарской области создан первый в России региональный научно-производственный центр гражданских БАС

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В Новосибирске, на площадке проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023», официально оформлено решение и подписаны необходимые документы о создании научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара». Фактически на базе этой компании будет работать самарский кластер БАС.

В подписании протокола учредителей компании приняли участие председатель совета Фонда Платформы Национальной технологической инициативы Дмитрий Песков, генеральный директор разработчика БАС «Транспорт Будущего Самара» Юрий Козаренко и директор Центра инновационного развития и кластерных инициатив Самарской области — управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко. Предполагается, что НПЦ будет зарегистрирован и начнет свою работу в конце августа 2023 года.

Помимо общей координации деятельности кластера БАС, НПЦ будет отвечать за проведение научных исследований, разработку и адаптацию технологий, серийное производство для рынка БАС РФ как самих беспилотников, так и их структурных элементов: электрических двигателей, драйверов управления, винтов, корпусных изделий, авионики, связи и пр. В обязанности НПЦ будет входить разработка нормативно-правовой базы для прикладного бизнес применения БАС на всей территории России, функции сертификационного центра БАС и многое другое.

«Самарский кластер по производству БАС создан по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова и предполагает практически 100% локализацию всей производственной цепочки БАС в регионе, — пояснил гендиректор «Транспорта будущего» Юрий Козаренко, — включая разработку и создание отечественных комплектующих, проведение летных испытаний и заканчивая разработкой концепций коммерческого применения, а также последующее сервисное и техническое обслуживание БАС. Сейчас в рамках кластера в Самаре продолжается строительство нашего завода. На площадке уже возведено четыре объекта: цеха для сборки двух разновидностей дронов, а также цех производства структурных элементов БАС».

«Исполняя поручение Президента, мы реализуем проект в рекордно короткие сроки. Уже в декабре планируется завершить строительство производственной площадки по выпуску беспилотных летательных аппаратов, за что я хочу поблагодарить наших партнеров», — подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На заводе «Транспорт будущего» в ОЭЗ «Тольятти» планируется выпускать агродроны, грузовые беспилотники грузоподъёмностью 200 кг и модельный ряд более легких БАС массой до 30 кг, набор компонентов БАС не только для своих целей, но и всего российского рынка.