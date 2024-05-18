В Самаре открылась пятая выставка Samara Boat Show- 2024

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В эти выходные самарцы могут познакомиться с продукцией отечественных производителей яхт, катеров и другой водно-моторной техники.

За пять лет существования выставки Samara Boat Show, организаторы полностью переориентировались с акцента на зарубежную технику в сторону российских компаний.

Отечественные верфи успешно замещают ушедших с рынка западных производителей и выпускают все больше судов различного водоизмещения и типоразмеров, пишет Обоз.инфо.

Многие из новых моделей, выпущенных в России, в том числе малоразмерных судов для частного потребителя, не уступают по основным характеристикам зарубежным аналогам.

На месте проведения выставки – на реке Самарка собрался большой флот различной длины и назначения, позволив Samara Boat Show стать самым большим в России лодочным шоу. На воде и на суше выставлено 75 судов. Организаторы выставки утверждают, что на аналогичные шоу в Москве и Казани заявлено меньшее число участников.

Успех и размах выставки заставил организаторов продлить ее работу на один день — теперь она продолжается не три, а четыре дня. Производители выставляют варианты моторных катеров для рыбалки, водных прогулок и морских путешествий.

Широко представлен самарский судостроительный кластер. Victory Boats покажет несколько новых моделей, а на стенде VBOATS будет представлен практически весь модельный ряд компании, включая новинки. Onix Boats продемонстрирует свои популярные катера 680 Cabin и 850 Cruiser, «Авиатор» представит первый корпус многообещающего проекта «Катамаран 10». Новый игрок на рынке прогулочных судов «Самарская судоверфь» намерена удивить гостей сразу двумя закрытыми катерами «АМГ 870 Круиз» и «АМГ 760 Круиз». На выставке также представлены новинки популярных брендов BossForr, «Салют», Swift Chaser, а также молодых компаний SeaMoone, Vivat и «Энергоспецстрой. Из других регионов на мероприятие прибудут катера таких известных производителей, как NorthSilver, Searene, Velvette Marine, Nobilis Marine, Bro Boats, Spinch, KF Boats, «Триера», Спайдер», Albakore, СПЭВ (Phoenix), «Тактика», «Виза-яхт», Prive и другие. Дебютирует на выставке и новый бренд катеров «Рокот» от компании Forza Marine (Санкт-Петербург).

Не только сами лодки, но и сопутствующие речному отдыху товары нашли свое место на экспозиции. Молодая самарская компания Akula crue представлена со своей второй коллекцией одежды для яхтсменов, на выставке много образцов уличной мебели, оборудования для зон отдыха, различного транспорта от популярных китайских автомобилей до квадрациклов.

Фото: Дильдина Светлана