В Приволжском районе безработный обиделся на обвинение в краже и ударил обвиняющего ножом

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В феврале месяце текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району из лечебного учреждения поступило сообщение о госпитализации с места жительства 24-летнего местного жителя с ножевым ранением брюшной полости, полученным во время конфликта.



Для установления обстоятельств произошедшего в больницу и по указанному госпитализированным адресу выехали сотрудники территориального органа внутренних дел.



На месте происшествия сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления – нож, со следами бурого цвета, похожими на кровь и одежду потерпевшего. Впоследствии они приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.



Согласно заключению эксперта, здоровью мужчины причинен тяжкий вред.



Сотрудники полиции задержали предполагаемого подозреваемого по месту жительства и доставили в территориальный отдел полиции.



В ходе опроса 51-летний безработный местный житель признал вину в совершении противоправного деяния, выразил готовность сотрудничать со следствием и пояснил, что в ночное время к нему в дом через открытую дверь вошли два незнакомых ему молодых человека и спровоцировали драку с ним. В ходе конфликта один из них обвинил мужчину в краже сотового телефона у его родственника. Когда ссора была исчерпана и молодые люди поспешили покинуть помещение, хозяин жилища догнал обидчиков и ударил одного из них ножом.



Уголовное дело в отношении жителя Приволжского района по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», расследовано и с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.