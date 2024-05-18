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Вторая волна майских заморозков ждет жителей России

18 мая 2024 12:59
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Вторая волна майских заморозков ждет жителей России

Май в этом году аномально холодный, а лейтмотив всего месяца – бесконечные арктические вторжения. Из-за постоянного поступления полярного холода в большинстве регионов Русской равнины средняя температура оказалась в 2-3 раза ниже многолетних значений. Последний раз нечто подобное наблюдалось на Европейской территории России четверть века назад.

Ненастный циклон нанес удар по южным регионам России, например, в Ставрополье и на Кубани проливные дожди сопровождались выпадением града.

Резкая смена погоды застала врасплох и жителей Анапы. Садоводы и дачники теперь с грустью подсчитывают ущерб, который стихия нанесла их домашнему хозяйству. Местные жители сообщали о граде размером с пятирублевую монету.

Майские заморозки нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству многих регионов Европейской России. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, минусовые температуры вызвали частичное повреждение почвы, а местами и гибель культур. По предварительной оценке, пострадали посевы на площади более 140 тысяч гектаров. Из-за заморозков в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. То же самое было сделано в Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях. Подобная мера позволит аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери.

Стоит отметить, что все эти погодные неурядицы связаны между собой. Так, атмосферный фронт, засыпавший снегом Урал, спровоцировал заморозки в низовьях Дона, Волги, Приазовье и Черноземье. Причем воздух здесь местами остывал до рекордных минус 2-3 градусов, а иней на траве появился почти на три недели позже климатических сроков.

Однако сейчас погодный маятник качнулся в другую сторону. В выходные дни в атмосфере над Русской равниной будут доминировать южные потоки, они донесут теплый воздух вплоть до берегов Белого моря. Правда, затем ожидается вторжение очередного атмосферного фронта, несущего холодные воздушные массы, и в понедельник-вторник в зоне похолодания окажется весь север Русской равнины, пишет Смотрим.

В Центральной России будет преобладать солнечная погода, поэтому воздух сможет хорошо прогреться. В Москве в выходные столбики термометров покажут до плюс 19-20 градусов, а в начале новой недели станет еще на 2-3 градуса теплее. И только в среду под влиянием приближающегося холодного фронта над городом появятся массивы дождевой облачности.

На пик похолодание выйдет в четверг, и дело опять дойдет до заморозков. К утру в этой зоне окажется север Европейской России и Урала, вплоть до линии Петрозаводск- Кострома-Екатеринбург. Вообще, иней на траве в конце мая здесь видят нечасто, в среднем раз в 4-6 лет. И самое главное – нынешняя волна холода окажется не столь мощной и затяжной, как ее предшественницы.

Нордический характер нынешнего мая компенсируется наступающим летом. Обычно после богатого на арктические вторжения финала весны в июне на Русскую равнину чаще поступают теплые воздушные массы. Правда, при этом сохраняется высокая циклоническая активность, поэтому дождей выпадает больше обычного. Иначе говоря, средняя полоса превращается в какое-то подобие влажных субтропиков.

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