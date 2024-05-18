В Самаре сегодня пройдет патриотический фестиваль "Самарское Знамя"

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18 мая VI Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя" начнется в полдень с торжественного молебна в Самарском Иверском женском монастыре, монахини которого 147 лет назад вышили легендарное Самарское знамя. Молебен будет проводиться Митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием. Мероприятие продолжит церемония возложения цветов к могиле Самарского городского главы, инициатора создания Самарского знамени П. В. Алабина и крестный ход с копией знамени до территории Струковского сада.

В 13:00 в Струковском саду состоится церемония торжественного открытия VI Международного патриотического фестиваля "Самарское Знамя". В рамках церемонии пройдет торжественное награждение победителей творческих конкурсов и патриотический концерт с участием Военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области.

В мероприятии примут участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные деятели, члены исторических клубов из разных регионов Российской Федерации, российские писатели и поэты, режиссеры, сценаристы, кинематографисты, почетные гости из России и Республики Болгария, потомки участников Русско-Турецкой войны 1877–1878 годов. В фестивале принимают участиеи депутаты фракции «Единая Россия», активисты партийного проекта «Историческая память» в Самарской области, волонтеры «Молодой гвардии».

В течение всего дня в Струковском саду будут работать более 50 интерактивных площадок, среди которых воссоздающие быт, культуру и военные традиции конца XIX века, а также отражающие сегодняшнюю повестку, направленную на поддержку и прославление современных героев и побед России, сообщается на сайте ЕР.