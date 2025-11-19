В Самарской области создадут первый Центр развития промышленной робототехники

147

Самарский производитель промышленных роботов ООО «Тесвел» создаст в регионе первый Центр развития промышленной робототехники. На эти цели предприятие получит целевой федеральный грант.



Новый центр будет направлен на создание и апробацию современных технологических решений, устранение барьеров для внедрения робототехники на предприятиях, а также на формирование экосистемы подготовки специалистов.



«Промышленная робототехника сегодня является одной из новых точек роста экономики, одним из драйверов технологического развития как нашего региона, так и всей страны. Запуск Центра робототехники в Самарской области, на площадке компании «Тесвел» - стратегическая необходимость, обусловленная теми задачами, которые ставит перед нами Президент, - подчеркнул врио вице-губернатора - руководителя администрации Самарской области Антон Емельяненко.



Компания «Тесвел» является резидентом индустриального парка «Преображенка» и ведущим региональным игроком в сфере роботизации и автоматизации производств. Заявка компании полностью соответствовала всем установленным требованиям, включая более чем трехлетний опыт работы, штат свыше 20 специалистов и успешный портфель реализованных проектов.



Средства гранта будут выделены в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизация», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в целях развития отечественного станкостроения и промышленной робототехники.

Фото: ООО "Тесвел"