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В Самарской области рекордно низкая безработица и широкие возможности трудоустройства

2 августа 2022 10:39
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В Самарской области рекордно низкая безработица и широкие возможности трудоустройства

О том, как обстоят дела на рынке труда в Самарской области, есть ли массовые сокращения, стоит ли бояться безработицы, где искать работу, какую помощь в этом оказывает государство и как подыскать себе другое место, если текущая занятость не устраивает, рассказала во время прямого эфира в Центре управления регионом Самарской области врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер.

Несмотря на санкции и опасения жителей региона, что последуют сокращения, а работу найти будет сложно, рынок труда демонстрирует противоположную тенденцию.  По словам Юлии Бренер, основной показатель – уровень зарегистрированной безработицы – достиг минимума за всю историю наблюдений, начиная с 1992 года. Сегодня он составляет 0,7%, а если говорить о динамике, то за первое полугодие текущего года этот показатель еще и снизился. Как отметила врио заместителя министра, численность зарегистрированных безработных на сегодняшний день составляет чуть более 12 000 человек. При этом вакансий на каждого человека - более трех, то есть в Службе занятости в три с половиной раза вакансий больше, чем соискателей.

Такая тенденция отмечается не только в Службе занятости, но и на крупных кадровых порталах. В Службе занятости Самарской области сейчас более 42 000 вакансий, а это значит, что для соискателей открыты максимально широкие возможности для реализации себя в работе и  карьерном росте. 

«Прогнозы на будущее мы строим позитивные. Массовых увольнений в текущем году нет. И нет никаких оснований говорить о том, что будут массовые сокращения. Конечно, есть фактор сезонности, к концу года мы всегда наблюдаем небольшой рост уровня безработицы. Однако, если раньше можно было переживать на тему: если ты уволишься, то куда же тебе пойти, то сейчас возможности очень широкие, – рассказала Юлия Бренер. – При таком количестве открытых вакансий, я думаю, что даже и тем, кто потеряет работу, нечего бояться. Вы всегда можете выйти на рынок труда, ознакомиться со всеми вакансиями на сайте «Работа России» и найти себя, эффективно мобилизовав все свои трудовые ресурсы».

Комментируя состав вакансий рынка труда в регионе, врио заместителя министра труда занятости и миграционной политики Самарской области отметила, что в основном требуются работники двух основных категорий: рабочие и служащие. Среди рабочих специальностей пользуются спросом водители (личный автотранспорт, общественный, грузовые перевозки), также востребованы токари, слесари, операторы станков, повара. Также требуются врачи, средний медицинский персонал, инженеры, учителя, социальные работники.

Юлия Бренер подчеркнула, что Служба занятости предоставляет очень широкий спектр государственных услуг, все они бесплатны. Это услуги профориентации, профобучение, дополнительное образование и даже психологическая поддержка. Кроме того, поиск работы для жителей области стал значительно проще. Если раньше нужно было собирать полный пакет документов и приходить лично, то сейчас достаточно перейти на сайт «Работа России», и вы окажетесь на большом кадровом портале, где можно сразу подать заявление на трудоустройство.

Особое внимание врио заместителя министра уделила важному нововведению: раньше кадровая служба работала с теми, кто уже потерял работу, а начиная с конца прошлого года специалисты работают и с теми, кто в поиске нового, более подходящего места, при этом занят на основной работе.

 

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