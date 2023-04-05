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14-15 апреля в Самарской области пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Основная цель ярмарки - не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. Наряду с вакансиями будут представлены все возможности современной службы занятости.



Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей: от малого и среднего бизнеса до крупных предприятий. У участников будет возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами.



Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на июнь. Специально для федерального этапа будет создана отдельная страница портала «Работа России», где соискатели смогут ознакомиться с лучшими представленными на ярмарку предложениями работодателей со всех регионов.