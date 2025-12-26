В Самарской области программа долгосрочных сбережений (ПДС) набирает популярность: к 1 декабря 2025 года к ней присоединились более 235 тысяч жителей, а общая сумма взносов превысила 11,7 млрд рублей.

Это 7,5% населения региона — показатель растущего доверия к финансовым инструментам накопления.

Упростить участие позволяет пилотный проект Минфина: теперь договор с негосударственным пенсионным фондом можно оформить прямо в 66 МФЦ области, с помощью консультанта и через портал «Госуслуги».

Программа привлекает государственной поддержкой: софинансированием взносов, налоговым вычетом (до 400 тысяч рублей в год) и гарантией сохранности средств. Она стала частью общероссийской работы по повышению финансовой грамотности, в рамках которой реализуется эстафета «Мои финансы».