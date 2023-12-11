В Самарской области предлагаемая зарплата в ноябре оказалась ниже ожидаемой на 3,6 тысячи

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Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, выяснила, в каких профессиональных сферах в Самарской области в ноябре соискатели хотели зарплаты выше, чем готовы были предложить работодатели и где наоборот, предложение превышало зарплатные планки жителей региона.

По данным за ноябрь средняя предлагаемая зарплата в Самарской области составила 46,3 тысячи рублей. При этом средние зарплатные ожидания соискателей оказались выше – 50 тысяч рублей.

Наибольший разрыв между ожиданиями соискателей и предложениями бизнеса в части зарплат — в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (ожидаемая превышает предлагаемую на 29,3 тысячи, «Высший и средний менеджмент» (на 25,3 тысячи), «Информационные технологии» (на 17,3 тысячи), «Безопасность» (на 16 тысяч рублей».

Почти совпали ожидаемые и предлагаемые заработные платы в сфере «Маркетинг, реклама, PR» — они составили около 50 тысяч.

По итогам последнего месяца осени только в шести профессиональных сферах зарплатные предложения оказались выше, чем сумма, которую бы хотели получать соискатели: это «Транспорт, логистика, перевозки» (на 19,8 тысячи), «Домашний, обслуживающий персонал» (на 11,5 тысячи рублей), «Административный персонал» (на 6,6 тысячи), «Автомобильный бизнес» (на 5,8 тысячи), «Добыча сырья» (на 4,3 тысячи) и «Рабочий персонал» (на 2,7 тысячи рублей).