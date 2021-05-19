В Самарской области появятся креативные кластеры

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В Самаре, на площадке Точки кипения СГЭУ обсудили проекты создания креативных кластеров на месте промзон и заброшенных зданий, в рамках федеральной программы Rurban Creative Lab. В этом году Самарская область вошла в десятку финалистов первого этапа, и теперь федеральным экспертам и региональному продюсерскому центру важно определить дальнейшие действия по созданию творческих пространств, которые смогут вдохнуть новую жизнь в, так называемые, «заброшки».

По словам директора Центра городских компетенций «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Татьяны Журавлевой, лаборатория по созданию креативных кластеров была запущена в 2021 году по поручению Президента РФ Владимира Путина.

«Креативные кластеры - это пространства на территории городов или сельских поселений, объединяющие резидентов, которые производят продукт: дизайнерскую мебель, рекламу, пишут музыку, занимаются программированием, ведут творческие мастерские, создают музыкальные инструменты, предметы декоративно-прикладного искусства, - рассказала Татьяна Журавлева. - По оценке АСИ, доля креативных кластеров в ВРП Самарской области уже составляет около 4%, это хороший задел по созданию новой индустрии, производящей интеллектуальный продукт с высокой добавленной стоимостью. Бывшие промышленные территории будут преобразовываться в кластеры при поддержке государства и бизнеса, и одна из задач Rurban Creative Lab заключается в выработке инвестиционных моделей. Уже в августе мы представим 5 моделей по запуску креативных кластеров с гарантией или долей государства и небольшими инвестиционными вложениями со стороны частных компаний».

Заявки в федеральную программу подали практически все регионы России. По словам Татьяны Журавлевой, конкуренцию субъектов можно было сравнить с поступлением в театральный вуз - только десять регионов, в том числе Самарская область, оказались в числе финалистов. От нашего региона было подано 170 объектов – рекордный показатель среди всех субъектов. Развитие и городских и сельских территорий является важным направлением стратегии лидерства, обозначенной главой региона Дмитрием Азаровым.

«В своем Послании Губернатор сделал акцент на том, что одна из важнейших задач, которая на нас возложена – это максимально привлекать молодежь в регион, способствовать тому, чтобы люди, которые здесь выросли, оставались и реализовывали себя с точки зрения карьеры и в плане самовыражения. Креативный кластер предоставляет такую возможность в городской среде или сельской местности. Если раньше комфорт ассоциировался с наличием дорог и коммунальной инфраструктуры, то сейчас неотъемлемой частью комфортной среды является наличие таких креативных пространств, в которых есть возможность себя реализовать», - отметила заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина.

Креативная индустрия региона сегодня - это кинопроизводство, IT-технологии и медиа, туризм и индустрия гостеприимства, анимация, мода и дизайн. В рамках стратегической сессии участники обсудили проекты ревитализации территории старинных мельниц на стрелке рек Волги и Самары, создания кинокластера в Тольятти, а также проект формирования центра Волжского купечества и ремесла в селе Екатериновка Безенчукского района – федеральные эксперты посетят его в июне, чтобы оценить потенциал развития села.

«Две мельницы находятся на стрелке Волги и Самары. И это место очень ждет толчка, комплексного развития территории. Я уверена, что мы найдем форму взаимодействия с потенциальными инвесторами и место-магнит заживет новой жизнью», - отметила куратор событий Самарского регионального продюсерского центра, член правления СРОО «Союз Архитекторов России» Наталия Кучер.

«Сегодня во всем мире креативная индустрия является отраслью экономики с самым высоким потенциалом добавленной стоимости. Самарская область не могла остаться в стороне от этого тренда, мы уже достаточно длительное время ведем эту работу, - подвел итог встречи министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – В таких неформальных местах, как креативные пространства, люди, способные творить, раскрываются. И наша задача – сформировать новые точки роста в экономике региона, определить территории, которые могли бы собрать вокруг себя всех активных и способных людей в креативных индустриях. Самая большая ценность таких кластеров – это возможность совместной работы людей, которые смогут самореализоваться, а территории – зажить новой жизнью. В первую очередь, творческим людям важно наличие рабочего места, сообщества единомышленников и отсутствие барьеров для самореализации Мы также готовы оказывать резидентам всю необходимую поддержку: у нас действуют определенные отраслевые льготы и, если это будет нужно, мы готовы принимать решения об утверждении дополнительных инструментов», - добавил министр.