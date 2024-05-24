В Самарской области определили лучших экспортеров

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На форуме «Мой бизнес 63. Стратегии роста. Новые горизонты бизнеса» состоялась церемония награждения победителей и призеров конкурса «Экспортер года – 2023».

Эта региональная премия ежегодно вручается представителям малого и среднего бизнеса, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Конкурс проходил в пяти номинациях: «Экспортный успех», «Новые горизонты», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере промышленности», «Трейдер года». В каждой из номинаций определен победитель и призеры 2-ой и 3-ей степени. Победители регионального этапа представят Самарскую область на уровне Приволжского федерального округа. Обладатели первых мест окружного этапа представят 63-регион на уровне страны.

В Самарской области активно помогают производителям товаров и услуг осваивать внешнеэкономическую деятельность и успешно выходить со своей продукцией на рынки дружественных стран. «Системно выстроенные взаимоотношения Центра поддержки экспорта Самарской области с бизнесом позволили, несмотря на вызовы последних лет наращивать объем экспорта региона», – отметил на пленарной сессии форума губернатор Дмитрий Азаров.

С 2019 года региональный экспортный центр поддержал 3,8 тысяч предпринимателей, общий объем экспорта которых составил 18,3 млрд. рублей. Здесь предприниматели могут получить широкий спектр услуг: поиск иностранного партнера, сопровождение экспортного контракта, участие в международных выставках, прямых и реверсных бизнес-миссиях и др.

«Производители Самарской области, несмотря на текущую внешнеэкономическую ситуацию, смогли адаптироваться к новым условиям, обратили внимание на рынки дружественных стран, нашли новых партнеров и с успехом продолжают экспортировать свою продукцию. И мы содействуем бизнесу на всех этапах экспортного цикла: помогаем выбрать страну, организовать участие в профильных выставках и бизнес-миссиях, найти зарубежных партнеров, подготовить необходимую документацию и многое другое. Наша работа с экспортерами признана одной из лучших в стране – Центр поддержки экспорта Самарской области по итогам 2023 года занял 3 место в рейтинге Российского экспортного центра», – акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Получить консультацию по всем вопросам, связанным с выходом на экспорт, предприниматели могут у специалистов Центра поддержки экспорта. Он работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211).

Победители и призеры регионального этапа конкурса «Экспортер года - 2023»:

Номинация «Экспортный успех»

Призер третьей степени: ОАО «Мукомол»

Призер второй степени: ООО «Стронг»

Победитель номинации: ООО «Развитие»

Номинация «Новые горизонты»

Призер третьей степени: ООО «Основной продукт»

Призер второй степени: ООО «Жигулевский водочный завод»

Победитель номинации: ООО «Квантум»

Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»

Призер третьей степени: ООО «Нева»

Призер второй степени: ООО «Мибао»

Победитель номинации: ООО «Услада»

Номинация «Экспортер года в сфере промышленности»

Призер третьей степени: ООО «НЗВЗ»

Призер второй степени: ООО «НПП Авис»

Победитель номинации: ООО «АвтоГазТранс»

Номинация «Трейдер года»

Призер третьей степени: ООО «Сладпром» (ТМ «Сладкодаров»)

Призер второй степени: ООО «Дана»

Победитель номинации: ООО «КТК -Агро»

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций