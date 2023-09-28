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В Самарской области обсудили нарушения при расходовании бюджетных средств и меры по профилактике таких инцидентов

28 сентября 2023 12:28
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В Самарской области обсудили нарушения при расходовании бюджетных средств и меры по профилактике таких инцидентов

В среду, 27 сентября 2023 года, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по бюджетным проектировкам, на котором рассматривались вопросы контрольной деятельности и организации работы по управлению дебиторской задолженностью. В заседании комиссии приняли участие главы региональных министерств и ведомств, руководство государственной инспекции финансового контроля, Счетной палаты Самарской области, руководители контрольных и финансовых подразделений, в режиме видеоконференции муниципальные образования Самарской области.

Традиционно центральной темой обсуждения комиссии является анализ выявленных нарушений при расходовании бюджетных средств и меры по профилактике таких инцидентов.
Открывая совещание, Виктор Кудряшов отметил позитивные итоги работы органов исполнительной власти Самарской области и контрольных органов в этом направлении.

«Абсолютным большинством главных распорядителей средств областного бюджета ведется качественная активная работа по предотвращению возможных нарушений при расходовании бюджетных средств. В то же время по ряду органов государственной власти допускаются отдельные нарушения, что может вести к нерациональному использованию средств регионального бюджета, - отметил Виктор Кудряшов. - Мы обращаем внимание главных распорядителей бюджетных средств на наиболее типичные ошибки, которые нужно учитывать при планировании бюджетных расходов и при осуществлении контроля за использованием средств».

Врио руководителя финансовой инспекции Рустам Ульбеков и и.о. председателя Счетной палаты Самарской области Татьяна Яковлева в своих докладах указали на типичные ошибки, которые допускают главные распорядители бюджетных средств. В частности, они призвали министерства и ведомства более тщательно проводить внутренний контроль, при обосновании стоимости работ или услуг ориентироваться не только на коммерческие предложения, но и на анализ рынка, учитывать динамику цен.

Врио министра управления финансами Андрей Прямилов представил доклад об отдельных вопросах работы с дебиторской задолженностью перед бюджетами всех уровней. Он отметил, что необходимо принять меры по активизации работы, направленной на снижение объемов дебиторской задолженности, которая является резервом бюджетных доходов.

Виктор Кудряшов поблагодарил выступающих за подробные доклады, призвал главных распорядителей бюджетных средств к дальнейшему тесному взаимодействию с государственной инспекцией финансового контроля и Счетной палатой Самарской области.

В заключение врио председателя областного Правительства поздравил присутствующих со 100-летием со дня образования контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации:
«В этом году официально празднуется 100-летие со дня образования контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации. Проводятся различные мероприятия, приуроченные к этому знаменательному событию. Все это делается, чтобы привлечь внимание к контрольно-ревизионной деятельности, чтобы еще раз подчеркнуть значимость осуществления финансового контроля для устойчивого развития экономики страны, его неоспоримую роль в обеспечении направления бюджетных ресурсов на цели развития общества и государства».

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