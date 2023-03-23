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В Самарской области обсудили изменения в бюджетные законы

23 марта 2023 12:41
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В Самарской области обсудили изменения в бюджетные законы

В среду, 22 марта 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел плановое заседание областного кабинета министров. В обсуждении вопросов повестки, помимо глав министерств и ведомств, в режиме видеоконференцсвязи приняли участие депутаты Самарской Губернской Думы, главы отдельных муниципальных образований.

Участники заседания рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Самарской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе», который предусматривает возможность проводить в качестве альтернативы публичным слушаниям, регламент которых предусматривает личное участие граждан, общественные обсуждения.

Формат общественных обсуждений позволяет задействовать средства массовой информации и сеть Интернет. Это обеспечит возможность проведения широкой дискуссии, даже если очное присутствие граждан на слушаниях по какой-либо причине сложно организовать, например, в случае карантина. Законопроект касается процесса обсуждения областного бюджета – как на этапе формирования основного финансового документа, так и его исполнения.

«Общественные обсуждения могут проводиться через средства массовой информации, в том числе через информационно-коммуникационную сеть Интернет. Решение о проведении общественных обсуждений по проекту областного бюджета и годовому отчету по его исполнению, как и раньше, принимает первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области», – пояснил министр управления финансами Андрей Прямилов.

По итогам голосования проект был направлен в Самарскую Губернскую Думу.

Еще один законопроект, который единогласно одобрили члены областного кабинета министров, также связан с бюджетным процессом. Утверждено заключённое между Самарской областью и федеральным Минфином соглашение о реструктуризации бюджетной задолженности. Если документ получит большинство в региональном парламенте, Самарская область сможет не возвращать федеральные бюджетные средства, выделенные региону в виде кредитов, а направить их на создание инфраструктуры для инвесторов в особых экономических зонах и промышленных парках региона.

«Это очень важный законопроект. Сегодня на федеральном уровне действует механизм, который позволяет не возвращать бюджетные кредиты в федеральную казну, а направлять на создание и развитие инвестиционной инфраструктуры. Это очень грамотное, взвешенное решение, которое позволяет вернуть в федеральный бюджет тот же объем средств, но не от субъектов Российской Федерации, а от налогоплательщиков, тех инвесторов, которые реализовали здесь свои проекты. Мы активно пользуемся этим и другими инструментами по формированию благоприятного инвестиционного климата. Напомню, по итогам 2021 года Самарская область стала абсолютным лидером в стране среди крупных регионов по приросту инвестиций в основной капитал. Могу сказать, что, по итогам 2022 года, мы не уменьшили этот показатель, а продолжили наращивать инвестиции, совокупный объем которых превысил 450 млрд рублей», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

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