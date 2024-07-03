В Самарской области наградили лучших сыроваров

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2 июля 2024 года в Самаре подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сыровар». Номинацию «Лучший сыровар» в программу конкурса, который проводится Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с 2012 года, включили в этом году по инициативе Самарской области. В сентябре на территории нашего региона состоится федеральный этап конкурса «Лучший по профессии».



Лучшим самарским сыроварам вручила награды и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина.



«В декабре прошлого года вместе с врио министра труда, занятости и миграционной политики Ириной Владимировной Никишиной мы защищали наш проект по участию Самарского региона в качестве площадки проведения федерального конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Сегодня мы с вами подводим итоги нашего регионального конкурса и ждем победителей в сентябре. Самарской области есть чем гордиться в этой отрасли, в регионе уже более 30 сыроварен, будем развиваться и дальше», - сказала Наталья Катина, приветствуя участников мероприятия.



Конкурс профессионального мастерства в номинации «Лучший сыровар» позволяет продемонстрировать опыт организаций сыроваренного производства. Сыроварение – достаточно молодое направление пищевой промышленности, которое сегодня, с учетом курса на импортозамещение, получает новые возможности для развития.



Напомним, что в региональном этапе конкурса, который состоялся на площадке Самарского аграрного университета, принял участие 21 сыровар. Конкурсанты выполняли теоретические и практические задания, в числе которых было производство сыра «Брынза». Абсолютным победителем регионального этапа конкурса стала Оксана Семкина, глава крестьянско-фермерского хозяйства Красноярского района. Второе место завоевала Ксения Редина (крестьянское (фермерское) хозяйство «Рузанов Владимир Юрьевич», Борский район). Третье почетное место – у индивидуального предпринимателя Надежды Красненко из Приволжского района.



Уже в сентябре Самарская область будет встречать лучших сыроваров со всей страны, предварительно для участия в конкурсе заявились свыше 40 конкурсантов из 28 регионов. Самарскую область представят Оксана Семкина и Ксения Редина.



«Конечно, это звание – большой стимул и в то же время большая ответственность, нужно все время повышать свою квалификацию, уровень знаний и мастерства, – поделилась Оксана Семкина. – Надеемся, и на федеральном этапе конкурса не подведем».

Фото предоставлены Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.