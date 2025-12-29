Я нашел ошибку
Почти каждый второй школьник из старших классов подрабатывает
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
В ИК-15 прошел новогодний КВН
спрос на автоуслуги в Самаре за год вырос на 14%
Самара вошла в ТОП-10 городов по количеству вовлеченной аудитории в игру «Скажи по-русски» в 2025
В Самарской области выполнена программа модернизации почтовых отделений на 2025 год
Врач призвал не голодать 31 декабря перед новогодним застольем
В Самарской области наградили лучших экспортеров
В Самарской области наградили лучших экспортеров

147
В Самарской области наградили лучших экспортеров

Состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Экспортер года». Победителями и призерами стали 15 компаний Самарской области, которые достигли больших успехов в экспорте товаров и услуг по итогам 2024 года.

«Ежегодно мы отмечаем лучшие предприятия региона, которые не только продвигают свой бизнес на международном рынке, но и способствуют процветанию Самарской области. Центр поддержки экспорта оказывает значительное содействие экспортерам, способствуя расширению географии сбыта товаров, повышению конкурентоспособности продукции. И эта поддержка будет продолжена», — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

За звание победителя регионального этапа конкурса «Экспортер года» по итогам работы в 2024 году предприятия боролись в пяти номинациях.

В номинации «Экспортер года в сфере АПК» победил коллектив ООО «Основной продукт». С 2000 года компания выпустила более 1 млрд пачек кукурузных палочек, готовых завтраков и снеков. За последние годы предприятие значительно нарастило поставки за рубеж, продукцию производителя также можно найти на популярном маркетплейсе в Таиланде.

Производитель вентиляционного оборудования и комплектующих ООО «НЗВЗ» объявлен победителем в номинации «Экспортер года в сфере промышленности». География поставок охватывает Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Беларусь.

Предприятие «Гранум», специализирующееся на экспорте зерновых культур, отмечено в номинации «Трейдер года».

Победителем в номинации «Товар года» стала компания «Фитнес десерты», которая производит десерты без сахара и успешно реализует свою продукцию не только в России, но и в Кувейт, ОАЭ, Таиланд и Турцию.

В номинации «Прорыв года» диплом победителя вручили Жигулевскому водочному заводу. Оптовая продажа продукции осуществляется в Армению, Абхазию, Азербайджан, Германию, Венгрию и другие страны, создана витрина на китайской электронной площадке.

На торжественном награждении также состоялось вручение сертификатов «Сделано в России». Знаки отличия, подтверждающие высокое качество, надежность и уникальность продукции, получили восемь компаний региона.

«Мы производим корма и кормовые добавки для сельскохозяйственных животных, экспортируем в страны Таможенного союза и хотим расширить географию присутствия. С Центром поддержки экспорта активно сотрудничаем — участвуем в бизнес-миссиях, выставках, получаем субсидии, — рассказала директор Поволжского агрокомбината Ольга Афанасьева. — Сертификат "Сделано в России" поможет нам в продвижении товаров на экспортных рынках, а также откроет доступ к дополнительным мерам господдержки».

Центр поддержки экспорта Самарской области работает на базе регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211 и осуществляет свою деятельность по национальным проектам «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика». Его задача — оказывать комплексную помощь экспортерам, развивать международное сотрудничество и повышать узнаваемость региональных брендов за рубежом.

