В Самаре выставили на продажу ТЦ «Юность»

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Известный в Самарской области владелец недвижимости олигарх Алексей Шаповалов начал распродавать свои активы. Об этом можно судить по объявлению на сайте Avito. В нем говорится о продаже торгового комплекса «Юность», который находится на пересечении улиц Ленинградской и Молодогвардейской.

— Площадь здания составляет 6 101 квадратный метр. Есть парковка, все коммуникации, система кондиционирования, охранная и пожарная сигнализация, — следует из объявления.

За «Юность» просят 365 миллионов рублей. Продавцом выступает компания «СДМ коммерческая недвижимость». Согласно данным системы «Контур.Фокус», она входит в холдинг «Самарский деловой мир», владельцем которого является крупный бизнесмен Алексей Шаповалов, пишет 63.ру

Раньше «СДМ» принадлежало и другое известное в Самаре здание — заброшенный Дом печати. Ходили слухи, что Алексей Шаповалов планирует переделать его в торгово-развлекательный центр. Но власти не хотели уступать здание частнику, и в 2013 году после нескольких лет судебных разбирательств государство отвоевало заброшку у бизнесмена.

Правда, в 2017 году Дом печати выкупила другая компания Алексея Шаповалова — ООО «Плазма». Но и по сей день здание пребывает в удручающем состоянии. Его будущее точно неизвестно.

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