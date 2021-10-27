В Самаре выставили на продажу ТЦ «Юность»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Спортсменка из Жигулевска Елена Голодяева завоевала золотую медаль.
В Будапеште завершилось первенство мира среди юниоров по гиревому спорту
Активисты партии продолжат оказывать помощь врачам и медицинским учреждениям, а также гражданам на самоизоляции.
«Единая Россия» мобилизует волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения
Студент СамГУПС взял золото на первенстве мира по универсальному бою
Студент СамГУПС взял золото на первенстве мира по универсальному бою
Председатель Самарской Губдумы Геннадий Котельников обратился к студентам
Председатель Самарской Губдумы Геннадий Котельников обратился к студентам
В Самарской области поголовье свиней и птицы уменьшилось вдвое
В Самарской области поголовье свиней и птицы уменьшилось вдвое
Более 500 млн задолжали самарские исполнители коммунальных услуг за водоснабжение и водоотведение
Более 500 млн задолжали самарские исполнители коммунальных услуг за водоснабжение и водоотведение
Делегацией НОЦ «Инженерия будущего» был представлен Инжиниринговый центр на встрече с коллегами из Национальной академии наук Беларуси
Делегацией НОЦ «Инженерия будущего» был представлен Инжиниринговый центр на встрече с коллегами из Национальной академии наук Беларуси
СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней
СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.55
-0.58
EUR 80.7
-1.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Детей и подростков приглашают присоединиться к онлайн-смене «Самарские каникулы» 
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре выставили на продажу ТЦ «Юность»

27 октября 2021 09:32
238
В Самаре выставили на продажу ТЦ «Юность»

Известный в Самарской области владелец недвижимости олигарх Алексей Шаповалов начал распродавать свои активы. Об этом можно судить по объявлению на сайте Avito. В нем говорится о продаже торгового комплекса «Юность», который находится на пересечении улиц Ленинградской и Молодогвардейской.

— Площадь здания составляет 6 101 квадратный метр. Есть парковка, все коммуникации, система кондиционирования, охранная и пожарная сигнализация, — следует из объявления.

За «Юность» просят 365 миллионов рублей. Продавцом выступает компания «СДМ коммерческая недвижимость». Согласно данным системы «Контур.Фокус», она входит в холдинг «Самарский деловой мир», владельцем которого является крупный бизнесмен Алексей Шаповалов, пишет 63.ру

Раньше «СДМ» принадлежало и другое известное в Самаре здание — заброшенный Дом печати. Ходили слухи, что Алексей Шаповалов планирует переделать его в торгово-развлекательный центр. Но власти не хотели уступать здание частнику, и в 2013 году после нескольких лет судебных разбирательств государство отвоевало заброшку у бизнесмена.

Правда, в 2017 году Дом печати выкупила другая компания Алексея Шаповалова — ООО «Плазма». Но и по сей день здание пребывает в удручающем состоянии. Его будущее точно неизвестно.

.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 297 жителей Самарской области заболели коронавирусом
27 октября 2021  12:58
Еще 1 297 жителей Самарской области заболели коронавирусом
239
В Самарской области работает горячая линия по нарушениям противоэпидемиологического режима
27 октября 2021  10:34
В Самарской области работает горячая линия по нарушениям противоэпидемиологического режима
194
Наказания для нарушителей режима нерабочих дней в Самаре будут строгими
27 октября 2021  10:17
Наказания для нарушителей режима нерабочих дней в Самаре будут строгими
307
Жители Самарской области активно участвуют в переписи населения посредством портала Госуслуги
27 октября 2021  10:00
Жители Самарской области активно участвуют в переписи населения посредством портала Госуслуги
193
Еще 1 278 жителя Самарской области заболели коронавирусом за сутки
26 октября 2021  13:10
Еще 1 278 жителя Самарской области заболели коронавирусом за сутки
481
Весь список