В Самаре владельцам «Колизея» не отдали муниципальные земли возле ТЦ

Я нашел ошибку
Главные новости:
В современных экономических условиях технологии реверс-инжиниринга приобретают все большую значимость для компаний Самарского региона.
Отечественные технологии реверс-инжиниринга найдут применение в «Жигулевской долине»
Ему было 73 года.
Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
В Самаре за сутки заболели 17 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
В Самарской области состоится молодежный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском»
В Самарской области состоится молодежный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском»
"Умный четверг" прошел в историческом парке в Самаре
"Умный четверг" прошел в историческом парке в Самаре
в Хворостянском районе ведутся работы по ликвидации несанкционированной свалки
В Хворостянском районе ведутся работы по ликвидации несанкционированной свалки
Реализация национальных проектов в Самарской области идет в соответствии с графиком
Реализация нацпроектов в Самарской области идет в соответствии с графиком
В Самаре прошёл I Королевский инклюзивный бал
В Самаре прошёл I Королевский инклюзивный бал
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 65.79
-3.05
EUR 68.78
-3.85
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Расписание сеансов бесплатного кинотеатра "Филин" на набережной в Самаре 
Около 2 тысяч сообщений граждан региона в соцсетях взяли в работу органы власти в майские праздники  
В Тольятти состоится фестиваль колокольных звонов - «Волжские звоны»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре владельцам «Колизея» не отдали муниципальные земли возле ТЦ

13 мая 2022 10:11
159
В Самаре владельцам «Колизея» не отдали муниципальные земли возле ТЦ

Региональный Арбитражный суд закончил повторное рассмотрение иска владельцев ТЦ «Колизей» к департаменту градостроительства. На этот раз судебная инстанция встала на сторону чиновников.

Предметом спора стали участки около ТЦ. Компании «АВЦ» принадлежит небольшая полоска земли площадью 1285 км. м вдоль улицы Стара-Загоры и участок площадью 86 кв. м вдоль Ташкентской, который в 2018 году ООО поделило на 2 еще более маленьких участка. Оба клочка земли предназначены для размещения торгового центра.

Эти участки примыкают к территории общей площадью в 7750 кв. м. Также рядом находится парковка на 8 тысяч кв. м. Эти земли являются, по сути, ничейными.

Изначально компания «АВЦ» хотела решить вопрос без суда. Организация обратилась в мэрию с просьбой перераспределить эти территории, чтобы исключить вклинивания, вкрапливания, чересполосицу, изломанность границ. Выяснилось, что перераспределение участков уже утверждено в проекте планировки и межевания территории. Представители компании заявили, что просто хотят привести границы территории в соответствие с этим документом.

Однако в департаменте градостроительства частникам отказали. Поэтому летом 2020 года фирма обратилась в областной арбитраж. Суд удовлетворил прошение частников. Позже это решение поддержал 11-й арбитражный апелляционный суд. Однако чиновники не смирились, пишет 63.ру.

— Процедура перераспределения участков позволит компании получить земли за цену в 50% от кадастровой стоимости. У нас нет положительной практики по этому направлению, а основания для отказа были. Участки можно выставить на аукцион. Принять участие в нем сможет кто угодно, победителя будут выбирать по цене — кто больше предложит, тот и выиграл. Компания же хочет получить землю по льготной цене. Мы же отстаиваем интересы городского бюджета, — объяснили свою позицию представители администрации.

В сентябре 2020 года мэрия успешно обжаловала решение. Арбитражный суд Поволжского округа заключил, что решение предыдущих инстанций было безосновательным.

— ООО «АВЦ» не обосновало перераспределение территории за счет участков, находившихся в государственной собственности. В результате значительно увеличилась площадь земли, принадлежавшей компании. Наличие проекта межевания территории, предусматривающего перераспределение спорных участков, не может выступать единственным основанием для такого раздела земель. Предыдущие инстанции этого не учли, — говорится в постановлении суда.

Дело направили на новое рассмотрение. При этом суд посоветовал обратить внимание на заявление уполномоченного органа, что «АВЦ» хотело приобрести смежные земельные участки, находящиеся в публичной собственности, в обход установленной законом конкурсной процедуры.

При повторном рассмотрении иска арбитраж заключил, что действия департамента градостроительства были законны и не нарушают права компании. Поэтому в удовлетворении иска «АВЦ» отказали.

Сам ТЦ «Колизей» сейчас сносят. Компания Виктора Суркова хочет построить на его месте жилые дома.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Реализация национальных проектов в Самарской области идет в соответствии с графиком
13 мая 2022  13:49
Реализация нацпроектов в Самарской области идет в соответствии с графиком
90
21 и 22 мая в Самаре пройдет НОЧЬ МУЗЕЕВ.
13 мая 2022  13:40
21 и 22 мая в Самаре пройдет НОЧЬ МУЗЕЕВ
93
Госавтоинспекция Самарской области предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с погодными условиями
12 мая 2022  12:59
Госавтоинспекция Самарской области предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с погодными условиями
1434
На железнодорожной платформе имени Валерия Грушина может появиться Центр бардовской песни
12 мая 2022  12:54
На железнодорожной платформе имени Валерия Грушина может появиться Центр бардовской песни
399
В Самаре пройдет выставка яхт и катеров
11 мая 2022  13:47
В Самаре пройдет выставка яхт и катеров
553
Весь список