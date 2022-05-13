В Самаре владельцам «Колизея» не отдали муниципальные земли возле ТЦ

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Региональный Арбитражный суд закончил повторное рассмотрение иска владельцев ТЦ «Колизей» к департаменту градостроительства. На этот раз судебная инстанция встала на сторону чиновников.

Предметом спора стали участки около ТЦ. Компании «АВЦ» принадлежит небольшая полоска земли площадью 1285 км. м вдоль улицы Стара-Загоры и участок площадью 86 кв. м вдоль Ташкентской, который в 2018 году ООО поделило на 2 еще более маленьких участка. Оба клочка земли предназначены для размещения торгового центра.

Эти участки примыкают к территории общей площадью в 7750 кв. м. Также рядом находится парковка на 8 тысяч кв. м. Эти земли являются, по сути, ничейными.

Изначально компания «АВЦ» хотела решить вопрос без суда. Организация обратилась в мэрию с просьбой перераспределить эти территории, чтобы исключить вклинивания, вкрапливания, чересполосицу, изломанность границ. Выяснилось, что перераспределение участков уже утверждено в проекте планировки и межевания территории. Представители компании заявили, что просто хотят привести границы территории в соответствие с этим документом.

Однако в департаменте градостроительства частникам отказали. Поэтому летом 2020 года фирма обратилась в областной арбитраж. Суд удовлетворил прошение частников. Позже это решение поддержал 11-й арбитражный апелляционный суд. Однако чиновники не смирились, пишет 63.ру.

— Процедура перераспределения участков позволит компании получить земли за цену в 50% от кадастровой стоимости. У нас нет положительной практики по этому направлению, а основания для отказа были. Участки можно выставить на аукцион. Принять участие в нем сможет кто угодно, победителя будут выбирать по цене — кто больше предложит, тот и выиграл. Компания же хочет получить землю по льготной цене. Мы же отстаиваем интересы городского бюджета, — объяснили свою позицию представители администрации.

В сентябре 2020 года мэрия успешно обжаловала решение. Арбитражный суд Поволжского округа заключил, что решение предыдущих инстанций было безосновательным.

— ООО «АВЦ» не обосновало перераспределение территории за счет участков, находившихся в государственной собственности. В результате значительно увеличилась площадь земли, принадлежавшей компании. Наличие проекта межевания территории, предусматривающего перераспределение спорных участков, не может выступать единственным основанием для такого раздела земель. Предыдущие инстанции этого не учли, — говорится в постановлении суда.

Дело направили на новое рассмотрение. При этом суд посоветовал обратить внимание на заявление уполномоченного органа, что «АВЦ» хотело приобрести смежные земельные участки, находящиеся в публичной собственности, в обход установленной законом конкурсной процедуры.

При повторном рассмотрении иска арбитраж заключил, что действия департамента градостроительства были законны и не нарушают права компании. Поэтому в удовлетворении иска «АВЦ» отказали.

Сам ТЦ «Колизей» сейчас сносят. Компания Виктора Суркова хочет построить на его месте жилые дома.