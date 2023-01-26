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В Самаре в 4 раза подняли аренду городской земли для предпринимателей

26 января 2023 11:21
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В Самаре в 4 раза подняли аренду городской земли для предпринимателей

В Самаре депутаты городской думы и чиновники администрации города проигнорировали требование Президента РФ Владимира Путина поддержать российское предпринимательство в условиях санкционной агрессии. Они в 4 раза(!) увеличили коэффициенты платы за аренду городской земли для малого и среднего бизнеса. Самара оказалась единственным российским городом, где бюджет решили пополнить столь жёстким для бизнеса способом. Тема стала публичной, разгорелся громкий скандал, а власти губернской столицы бросились выправлять ситуацию, срочно созвав предпринимателей на беседу. Однако ничего исправить уже не получится: свои резко возросшие расходы бизнесмены традиционно взвалят на плечи горожан. Цены на продукты в Самаре вырастут, но не из-за санкций, а по милости депутатов и чиновников, пишет Блокнот-Самара.

Проводимая администрацией Самары политика определенно идет вразрез с заявлением президента РФ Владимира Путина, который весной 2022-го года призвал использовать все возможности для того, чтобы поддержать российских предпринимателей. «Отечественный бизнес сейчас очень достойно проявляет себя, при этом далеко не все малые и средние компании полностью справились с последствиями пандемии и тут же получили барьеры, связанные с санкционной агрессией против России. Это действительно, по-другому сказать нельзя, санкционная агрессия. В этой ситуации надо максимально поддержать российское предпринимательство, использовать для этого все возможности, включая снижение административной нагрузки», – сказал Президент.

В Самаре Путина слушали, но видимо как-то не так услышали. 27 декабря депутаты городской думы по-тихому. взяли и увеличили коэффициенты при определении арендной стоимости земли, государственная собственность на которую не разграничена. Для предпринимателей, чей бизнес находится на таких участках, решением депутатов арендная плата увеличилась почти в 4 раза, что, по словам владельцев бизнеса, грозит им разорением. Чиновники настаивают, что коэффициенты пришлось изменить по решению регионального УФАС и под давлением прокуратуры, а депутаты гордумы так вообще не поняли, о чём идет речь и что они там приняли.

Как следует из принятого решения, для арендаторов, имеющих «объекты капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности», арендная плата увеличивается почти в 4 раза. При этом теперь не имеет значения, находится ли бизнес, к примеру, на окраине города в Куйбышевском районе, центральном Ленинском или отдаленном Промышленном районе — во всех районах города коэффициент одинаковый. Площадь торгового объекта тоже не учитывается. Несмотря на то, что не все земельные участки в Самаре, не находящиеся в частной собственности, принадлежат муниципалитету, плату за их аренду всё равно получает город. Стоит отметить, что для арендаторов участков земли в муниципальной собственности коэффициент увеличился на 66%, а для остальных на 400%.

Поправки были тайно приняты 27 декабря, в день избрания главой города Елены Лапушкиной, одним из предвыборных обещаний которой стала поддержка предпринимательства. Источник "Блокнот-Самара" в администрации сообщил, что хозяйка губернской столицы ничего не знала о повышении коэффициента, ее банально подставили.   

«Елена Лапушкина в своих предложениях, представленных на конкурс, большое внимание уделила обеспечению сбалансированной бюджетной политики, выполнению социальных обязательств, строительству социальных и инфраструктурных объектов. Она отметила, что крайне важными направлениями работы считает молодежную политику, поддержку предпринимательства и инициатив населения», – говорится в новости на сайте городской администрации.

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в Самарской области около 139 тыс. таких организаций и индивидуальных предпринимателей. Судя по отчету департамента управления имуществом Самары, большинство бизнесменов арендуют участки, государственная собственность на которые не разграничена. Так, в 2021-м году доход от аренды такой земли составил 459 млн руб., от аренды муниципальной земли — 77 млн руб.

Опрошенные депутаты не смогли пояснить, как они приняли решение о повышении коэффициентов. «Вы должны понимать, что начались праздники, депутаты тоже люди, плюс торжественные мероприятия, короче никто не смотрел, какие поправки принимают. Проголосовали и пошли праздновать», – рассказывал один из депутатов, представляющих партийное большинство в гордуме.

Предприниматели утверждают, что резкое повышение арендной платы может довести их до банкротства, так как повышение цен для потребителей в условиях снижения спроса проблематично (согласно результатам опроса, проведенного аппаратом института уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, более 60% российских предпринимателей назвали главной проблемой спад внутреннего спроса).

«Теперь в месяц вместо 300 тыс. руб. мне придется платить за аренду 1,2 млн руб. В целом, в этой ситуации я вижу отвратительное отношение к бизнесу, чиновники нас даже не предупредили. В 2014-м году, когда коэффициент тоже существенно увеличился, власти, во-первых, заранее предупредили предпринимателей, а во-вторых, предложили рассрочки. В этот раз всё сделали тихо, перед Новым годом. После праздников все вышли на работу, а 10 января уже нужно платить по договорам аренды», – рассказал один из самарских предпринимателей, пожелавший остаться неназванным. Как отметил бизнесмен, часть предпринимателей, включая его самого, планирует теперь добиться перевода арендуемого участка земли в муниципальную собственность.

По словам собеседника несмотря на то, что проблема носит массовый характер, предприниматели боятся говорить о ней публично. «Все негодуют, но никто не хочет открыто говорить о проблеме и вступать в противостояние с чиновниками. При этом если я теряю почти миллион каждый месяц, то другие теряют десятки миллионов», – отметил источник.

«Решение думы больше похоже на воспрепятствование предпринимательской деятельности. Если крупный бизнес еще может затянуть пояса, то малому и среднему предпринимательству придется очень сложно», – считает другой владелец бизнеса в Самаре, также пожелавший остаться неизвестным.

По данным из открытых источников, закон о повышении арендных ставок в несколько раз из всех крупных российских городов принят только в Самаре. В ноябре прошлого года в соседнем с Самарой Ульяновске стало известно о планах властей в 25 раз увеличить арендную плату за землю под нестационарными объектами. Местные предприниматели заявили, что такое решение их разорит. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области Екатерина Толчина провела встречу с городскими предпринимателями и представителями администрации Ульяновска. После огласки чиновники отказались от планов и начали обсуждать с бизнес-сообществом альтернативные тарифы.

Однако в Самаре решение о повышении стоимости аренды уже принято без обсуждений – мнения предпринимателей даже не спросили. Да что там – их даже не уведомили. После того как история стала публичной, о ней написали местные и федеральные СМИ, власти города вдруг озаботились срочной необходимостью обсудить случившееся повышение с представителями бизнеса.

Встреча чиновников и бизнесменов анонсирована на начало февраля:."В ходе круглого стола с участием СМИ, представителей предпринимательского сообщества, профильной комиссии Общественной палаты города, депутатов департамента управления имуществом и департамента экономического развития, инвестиций и торговли подробно разъяснят все нюансы принятого документа и ответят на возникшие по данной теме вопросы"- сообщили в мэрии. 

Однако и тут не обошлось без интриг. По информации «Блокнот-Самара» на встречу приглашают представителей бизнеса, так или иначе аффилированного депутатам и чиновникам горадминистрации, то есть будут «все свои люди», а они гарантированно будут согласны с повышением аренды. 

 

 

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