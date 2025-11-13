151

13 ноября в Самаре состоялся муниципальный форум «Самара за экспорт», организованный администрацией города при поддержке Торгово-промышленной палаты Самарской области и Ассоциации городов Поволжья.

Участниками форума стали более 300 представителей малого и среднего бизнеса, экспертов в сфере экспорта и развития предпринимательства из Самарской области, а также Республик Беларусь, Казахстан, Индия, КНР и Вьетнам.



«В существующих экономических реалиях у промышленного комплекса и бизнеса есть две основные задачи – переводить нашу экономику на использование российской продукции и развивать международные рынки сбыта. Эти задачи несколько лет назад были поставлены Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В Самаре растет не только объём экспорта, но и число компаний, выходящих за рубеж, а самое главное – мы активно переходим от экспорта сырьевого к производственному. Более 60% всех поставок из региона отгружает именно Самара. В рамках форума у нас есть возможность обсудить, какие меры поддержки необходимы предприятиям-экспортерам, и обменяться лучшими муниципальными практиками», – отметила первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.



В рамках форума состоялась церемония награждения компаний Самары, добившихся высоких показателей в экспорте. Памятные статуэтки вручили ООО «АвтоГазТранс», ООО «ПРО Гаджет», ООО «Эхо-Экспорт», ООО «А.С.К.», ООО «Иминера», ООО «Развитие», ООО Торговый дом «Поволжские корма». Среди награжденных также агропроизводственный холдинг «Зерно Жизни», входящий в группу компаний СИНКО и обрабатывающий более 150 000 гектаров в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской областях и Республике Татарстан.



«Мы существуем с 1991 года и занимаемся выращиванием зерновых и масличных культур. В группу компаний входит 6 элеваторов и 2 мукомольных завода. Экспортируем продукцию в разные страны. Например, мука – это Казахстан, Узбекистан, чаще всего Туркменистан. Если говорить про зерновые, то это Иран и Турция. Естественно, рассматриваем и другие варианты. Наш бизнес строится на двух принципах: адаптация к меняющимся рынкам и постоянный поиск новых возможностей. Участие в таких форумах помогает нам расширять горизонты и оставаться конкурентоспособными», – поделилась представитель компании Нора Мнацаканян.



В рамках форума администрация города Самары и Самарский бизнес-инкубатор подписали соглашения с Самарским региональным отделением Общероссийской общественной организации «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» и Самарским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Соглашения направлены на расширение рынков сбыта и развитие международного сотрудничества.

Фото: пресс-служба администрации Самары