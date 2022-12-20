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На "Авито Недвижимости" в Самаре с сентября по ноябрь стоимость аренды квартир снизилась на 9%

В ТОП-5 городов с уменьшением цен на долгосрочную аренду входят Москва (-26,6%), Сочи (-25%), Ростов-на-Дону (-21,4%), Калининград (-15,2%) и Ставрополь (-15%).

Эксперты отмечают, что с точки зрения экспозиции в сегменте аренды наблюдались разнонаправленные тенденции. В сравнении с началом весны (март) число квартир, размещенных на платформе для найма, за месяц выросло на 26%, прибавив в апреле ещё 8%. Однако затем объем предложения объектов для долгосрочного найма начал сокращаться. Несмотря на активизацию арендаторов осенью, в большинстве крупных городов России в ноябре по отношению к марту арендная экспозиция уменьшилась.

«Уменьшение числа доступных предложений по сравнению с мартом-апрелем 2022 года объясняется не только адаптацией к ситуации в стране и привыканием к общему новостному фону, но и большим спросом на квартиры для долгосрочной аренды на «Авито Недвижимости». В сентябре, в начале делового сезона на рынке недвижимости, интерес к таким объектам вырос на 64% в сравнении с мартом и на 52% к апрелю, что связано с началом делового и учебного сезонов, а также запуском федеральной рекламной кампании на платформе: сделки закрывались быстрее, и общий объем экспозиции уменьшался», — рассказывает Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».

В период высокого сезона для сегмента аренды наймодатели стали чаще выходить на рынок — в ноябре 2022 года объем доступного предложения на «Авито Недвижимости» вырос по отношению к сентябрю на 22%. Однако за счет активности арендаторов часть вариантов быстро уходит из экспозиции. В результате к концу года количество объектов на рынке долгосрочной аренды жилья вернулось к февральским значениям, в некоторых категориях комнатности оно даже немного ниже.

При этом нынешней осенью во многих городах России стоимость долгосрочной аренды стала доступнее на фоне снижения платежеспособности населения, а наймодатели чаще соглашались на торг и скидку. В ТОП-5 городов со снижением цен на аренду осенью вошли Москва (-26,6%), Сочи (-25%), Ростов-на-Дону (-21,4%), Калининград (-15,2%) и Ставрополь (-15%). В некоторых локациях средние ставки найма не изменились. См. таблицу 2.