Главные новости:
В Тольятти ГАЗель сбила пешехода
Задержанный на обходе Тольятти с 8 кг наркотиков житель Калуги осужден на 9,5 лет
Над Самарской областью и Оренбуржьем сбиты шесть беспилотников
В ДТП в Сызрани пострадали мужчина и две женщины
Эксперт дал советы по проверке авто после летнего сезона
Летом россияне на треть чаще стали интересоваться подработкой в общепите
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Эксперт предупредил об опасности сна с телефоном
Мероприятия
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
В Самаре прошла «Всероссийская ярмарка»

1 сентября 2025 11:30
172
В минувшую субботу, 30 августа 2025 года, на площади у Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина состоялась Всероссийская ярмарка, организованная при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области.

Уже второй год Самарская область успешно реализует федеральный проект «Всероссийская ярмарка», инициированный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

«Наш регион входит в число пятнадцати пилотных, участвующих во Всероссийской ярмарке, и демонстрирует высокие результаты. В 2024 году мы успешно провели три ярмарки, а в 2025 году запланировали провести еще четыре», - прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Глава минпромторга открыл официальную часть ярмарки и отметил, что проведение подобных мероприятий способствует повышению узнаваемости отечественной продукции, поддержке малого и среднего предпринимательства, а также укреплению культурных связей и традиций. Значимость системных поддержки местных предпринимателей, ранее отмечал глава региона Вячеслав Федорищев, поскольку от успешности работы бизнеса зависит развитие области и благополучие её жителей.

На открытии ярмарки развернулась активная торговля, а посетителей ждали интерактивные площадки: «Рыбацкий стан», «Народные настольные игры», «Музыкальный теремок» и гастрономическая зона с шатром ремесленной пекарни «Белотурка».

Также в ходе торжественной церемонии состоялось награждение работников торговли и вручение свидетельств о присвоении региональной символики «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области». Свидетельства получили  бренд «Наши сласти», ООО «Хлебный альянс», ЗАО «Чистая вода», ИП Рюмина Оксана Сергеевна, ИП Кузнецова Яна Агзамовна. 

«Этот сертификат важен для развития моего бизнеса, так как он дает возможность участвовать в различных отраслевых мероприятиях и является значимым плюсом при рассмотрении заявок на государственную поддержку», - рассказала индивидуальный предприниматель Яна Кузнецова.

В рамках Всероссийской ярмарки также была организована выставка-продажа товаров от участников проекта минпромторга  «Самарский продукт», предоставившая возможность жителям и гостям региона приобрести качественные товары от местных производителей.

Ирина Корнеева под брендом «Самарский продукт» уже не первый год изготавливает свои изделия из эпоксидной смолы – предметы декора, украшения.

«Иметь сертификат «Сделано в Самарской области» – огромная радость для меня, коренной жительницы этого региона. Я посвятила многие годы творчеству на Самарской земле, и этот знак – большая честь и стимул для дальнейшей работы. Благодарю за возможность участвовать в таких вдохновляющих событиях, как Всероссийская ярмарка от минпромторга», - поделилась впечатлениями Ирина Корнеева.

 

