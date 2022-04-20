В Самаре приступили к созданию образовательно-производственных кластеров в машиностроительной и железнодорожной отраслях

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Вчера, 19 апреля, в Правительстве Самарской области состоялось подписание Соглашения о партнерстве органов исполнительной власти, образовательных организаций и работодателей по созданию образовательно-производственных центров (кластеров) в машиностроительной и железнодорожной отрасли.

По словам заместителя председателя Правительства Самарской области Натальи Катиной, базовыми площадками для реализации федерального проекта «Профессионалитет» выступят Поволжский государственный колледж (машиностроительная отрасль) и Самарский колледж железнодорожного транспорта (СамКЖТ) им. А.А. Буянова – структурное подразделение Самарского государственного университета путей сообщения.

В колледжах при участии ведущих региональных предприятий будут созданы учебно-производственные участки, оснащенные самым современным оборудованием. Кроме того, соглашением предусмотрено тесное взаимодействие с предприятиями – участниками образовательно-производственных кластеров, чтобы подготовить универсальных специалистов, востребованных в ведущих отраслях экономики.

Напомним, в марте стало известно о победе учебных заведений отраслевых университетских комплексов железнодорожного транспорта в конкурсе Правительства РФ на право государственной поддержки в виде грантов для развития образовательно-производственных центров (кластеров). На 70 грантов претендовали 100 учебных заведений. В числе победителей конкурса – Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС).

Софинансирование по реализации проекта «Профессионалитет» будет обеспечено со стороны Правительства Самарской области и Куйбышевской железной дороги, а взаимодействие с партнерами и участниками консорциума будет способствовать развитию экономики региона, отметила Наталья Катина.

Как пояснил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, образовательные программы проекта «Профессионалитет» будут адаптированы под запросы работодателей, в образовательном процессе будут применяться практикориентированные модели обучения. Аттестация выпускников пройдет в форме демонстрационного экзамена по корпоративным стандартам работодателя. Трудоустройство универсальных специалистов гарантировано на предприятиях кластера.

Основная задача образовательно-производственного кластера - подготовка специалистов по наиболее востребованным профессиям и специальностям под конкретные запросы работодателей и при их непосредственном участии в образовательном процессе.

На 1 сентября 2022 года на железнодорожные специальности по проекту «Профессионалитет» выделено 100 бюджетных мест. Набор абитуриентов будет вестись на специальности: строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы, вагоны); автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте; электроснабжение (по отраслям).

Соглашение подписали министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин, заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Александр Шведов, и.о. ректора СамГУПС Максим Гаранин, директор Кинельского государственного техникума Виктор Красношеев, директор Самарского государственного колледжа Оксана Шалдыбина, директор Самарского энергетического колледжа Ольга Смагина и директора Губернского колледжа Сызрани Павел Салугин.

Как сказал заместитель начальника КбшЖД по кадрам и социальным вопроса Александр Шведов, компания РЖД традиционно вкладывает средства в развитие отраслевых образовательных организаций, обновление производственной и учебной базы. Так, например, за последние два года в СамГУПС поставлено оборудование (тренажерные комплексы) по направлению «организация движения», по развитию локомотивного блока. «В этом году в вуз планируется поставка современного производственного оборудования по путевому хозяйству», - отметил Александр Шведов.

По словам и.о. ректора СамГУПС Максима Гаранина, создание и развитие Самарского образовательно-производственного центра железнодорожного транспорта будет выстроено на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы РФ «Развитие образования». Опорным работодателем по проекту является компания ОАО «РЖД» в лице предприятий Куйбышевской железной дороги.

Напомним, в марте 2022 года Самарский колледж железнодорожного транспорта имени А.А. Буянова - структурное подразделение СамГУПС был объявлен победителем конкурса на грантовую поддержку Правительства РФ в размере 100 млн рублей, и станет базовой площадкой для создания Самарского образовательно-производственного кластера по железнодорожной отрасли. Средства гранта будут направлены, в первую очередь, на обновление материально-технической базы университета – закупку станков, тренажерных комплексов и другого оборудования. Самарский образовательно-производственный центр (кластер) железнодорожного транспорта будет располагаться в учебном корпусе СамГУПС на ул. Литвинова, 332 А.

Исполняющий обязанности ректора Самарского государственного университета путей сообщения Максим Гаранин:

- Мы подписали очень важное соглашение о взаимодействии с образовательными организациями и базовыми предприятиями Самарской области в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» по созданию Самарского образовательно-производственного кластера железнодорожной отрасли. В соглашении прописан формат взаимодействия участников на основе сетевых форм реализации образовательных программ, а также финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности центра, стратегическая цель, задачи и направления, соответствующие приоритетным направлениям развития системы среднего профессионального образования.

В числе участников консорциума: учредитель вуза – в лице Федерального агентства железнодорожного транспорта, Куйбышевская железная дорога, Правительство Самарской области - в лице регионального министерства образования и науки, и пять образовательных организаций среднего профессионального образования.

Особенностью железнодорожного кластера, создаваемого в Самарской области, является сетевая форма реализации образовательных программ, то есть в реализации образовательных программ будут участвовать студенты четырех региональных колледжей – образовательных организаций наших партнеров. Студенты будут проходить обучение по совместным образовательным программам по проекту «Профессионалитет», получать дополнительные компетенции, в том числе на базе Самарского железнодорожного кластера.