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В Самаре полицейские, ветераны МВД и общественники приняли участие в Национальном дне донора

20 апреля 2024 11:32
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В Самаре полицейские, ветераны МВД и общественники приняли участие в Национальном дне донора

Как отмечают полицейские, решение стать донором – это гражданская позиция и желание помочь людям.

В преддверии Национального дня донора сотрудники самарского гарнизона полиции совместно с представителями Общественного совета при облглавке МВД и ветераны органов внутренних в очередной раз посетили Самарскую областную клиническую станцию переливания крови.  

Первым этапом процедуры стало заполнение анкеты, в которой содержится основная информация о состоянии здоровья потенциального донора. Зарегистрировавшись и пройдя медицинское обследование, сотрудники полиции отправились в буфет: по рекомендации врачей до и после процедуры донорам необходимо выпить сладкий чай.

Затем сотрудники полиции приступили к самому главному этапу -  процедуре сдачи крови, которая проходила в специально оборудованном отделении под чутким вниманием медицинского персонала.

«Мы наряду с полицейскими и ветеранами МВД по традиции сдали кровь. Хочу сказать, что с каждым разом сотрудников полиции, желающих принять участие в акции, чтобы спасти чью-то жизнь, становится все больше. Уверена, что своим примером поможем многим решиться внести вклад в общее дело», - подчеркнула представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, доцент кафедры международного права и политологии Самарского государственного экономического университета Елена Ефремова.

Командир 5 роты полка ППСП У МВД России по г. Самара капитан полиции Максим Бабаходжаев, который сдавал кровь в 16 раз отметил, что решение стать донором – это гражданская позиция и желание помочь людям.

«Я не первый раз участвую в данной акции. Считаю, что донорство очень важный и доступный многим вид благотворительности. Всего 450 мл. крови могут помочь спасти целых три человеческих жизни. Поэтому я рада стать частью донорского движения», - подчеркнула ветеран МВД, бывший заместитель начальника пресс-службы областного главка подполковник внутренней службы в отставке Татьяна Лядина.

Каждый желающий может последовать примеру полицейских и вступить в ряды доноров.

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