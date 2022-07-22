В Самаре поднимут оклады городских чиновников на 4,3%

163

В областном центре хотят повысить оклады сотрудникам некоторых муниципальных учреждений и депутатам, работающим на постоянной основе. Увеличение составит 4,3%.

Среди работников, у которых вырастут оклады, есть сотрудники следующих компаний: МБУ «Управление капитального строительства», МБУ «Центр администрирования управления муниципальной собственностью», МБУ «Дорожное хозяйство», МБУ «Ресурсный центр социальной сферы», МКУ «Ритуал», МКУ «Хозяйственно-эксплуатационный центр», МКУ «Центр информационно-хозяйственного обеспечения», МКУ «Самарский бизнес-инкубатор», МКУ «Служба сопровождения бюджетного процесса», МКУ «Служба транспортного обеспечения», МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» и МКУ «Центр организации дорожного движения».

На эти цели в бюджете предусмотрено более 23 миллионов рублей. Соответствующее постановление вступит в силу после его принятия и распространит свое действие на все правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года. Данный вопрос обсудили в четверг, 21 июля 2022 года на заседании комитета по МСУ в думе, пишет ГТРК Самара.