В Самаре открылся первый в Поволжье профессиональный аутлет молл LETOUT

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18 декабря в Самаре состоялось большое открытие первого и самого крупного в Поволжье аутлет молла LETOUT.

Проект реконцепции ТРЦ «Московский» реализует холдинг «ГЛОБАЛ ВИЖН», известный своими проектами в сфере коммерческой и жилой недвижимости – торговый комплекс «АМБАР» и макрорайон «АМГРАД». Разработанное название LETOUT созвучно слову Outlet, но с сохранением собственного авторства и уникальности. Ключевым вектором реконцепции является не только ребрендинг, но и наполнение LETOUT новыми арендаторами. В основе концепции – синергия захватывающего шопинга и развлечений, делающие посещение LETOUT – днем отпуска для всей семьи в большом городе.

LETOUT уже принял первых арендаторов нового формата «аутлет» со скидками до 70% круглый год: в декабре открылись магазины Sinsay, Gloria Jeans, дисконт-центр «Спортмастер». Также с 15 декабря здесь работает супермаркет «Перекресток». Значимые открытия запланированы и на конец Декабря: список арендаторов пополнят такие известные бренды, как LIME и Familia, ожидается открытие аптеки Вита.

Помимо магазинов-аутлетов, в 2022 году здесь откроется масштабный оздоровительный аквакомплекс «Самарские термы», представляющий интерес не только для жителей Самарской области, но и соседних регионов.

Первые недели работы в тестовом режиме подтвердили востребованность формата «аутлет»: по подсчетам аналитиков холдинга трафик увеличился на 40% по сравнению со средними показателями прошлых лет.

Благодаря эксклюзивному шопинг-предложению, удобной логистике и расположению в одной из самых населенных агломераций Самары, прогнозируемая посещаемость LETOUT в 2022 году составит около 9 млн человек.

Общая площадь молла - 154 тыс. кв. м, из них 79 тыс. кв.м отведены под fashion- и FMCG-ретейлеров. Здесь сложилось уникальное для самарского рынка соотношение шопинг и досуговой составляющих. Сформирована мощная развлекательная инфраструктура: океанариум, фитнес, батутный парк, детский развлекательный комплекс и кинотеатр. В комплекс LETOUT также входят фермерский квартал и строительный центр, дополняющие концепцию многопрофильного ритейл парка.

«Формат аутлета был выбран исходя из современных запросов потребителей. LETOUT АУТЛЕТ МОЛЛ станет первым в Поволжье профессиональным аутлет-центром, объединяющим, как локальные, так и федеральные и международные бренды. В день открытия трафик молла составил более 30 тыс. человек, что говорит о повышенном интересе к формату «аутлет». «Глобал Вижн» продолжит удивлять и радовать посетителей инновационными форматами и современным наполнением своих проектов», - комментируют представители холдинга «ГЛОБАЛ ВИЖН».