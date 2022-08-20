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В Самаре откроют сельскохозяйственные ярмарки в формате «торговля с машин»

20 августа 2022 12:57
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В Самаре откроют сельскохозяйственные ярмарки в формате «торговля с машин»

В Самаре появятся новые базары. Об этом сообщили в мэрии.

— Департамент экономического развития, инвестиций и торговли организует муниципальные сельскохозяйственные ярмарки в формате «торговля с автомашин». Они будут функционировать по выходным, — рассказали в городской администрации.

Новые торговые ряды откроются по следующим адресам:

  • Красноглинский район, улица Мира, 6. Даты проведения ярмарки: 27 и 28 августа, 24 и 25 сентября, 22 и 23 октября;
  • Кировский район, улица Победы, 115а (спортивный комплекс «Грация»). Даты проведения ярмарки: 3 и 9 сентября, 1, 2, 29 и 30 октября;
  • Промышленный район, улица Физкультурная, 101. Даты проведения ярмарки: 17 и 18 сентября, 8 и 9 октября;
  • Ленинский район, улица Садовая от Красноармейской до Рабочей. Даты проведения ярмарки: 9, 10 и 11 сентября, 15 и 16 октября.

Уточнить подробности можно у оператора ярмарок по телефону, пишет 63.ру.

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