В Самаре организуют сельскохозяйственные ярмарки в формате «торговля с автомашин»

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Они будут работать по следующим адресам:



Красноглинский район, ул. Мира, 6, даты проведения ярмарки – 27.08.2022, 28.08.2022, 24.09.2022, 25.09.2022, 22.10.2022, 23.10.2022;

Кировский район, ул. Победы, 115а (СК «Грация»), даты проведения ярмарки – 03.09.2022, 04.09.2022, 01.10.2022, 02.10.2022, 29.10.2022, 30.10.2022;

Промышленный район, ул. Физкультурная, 101, даты проведения ярмарки – 17.09.2022, 18.09.2022, 08.10.2022, 09.10.2022;

Ленинский район, ул. Садовая, в границах ул. Красноармейская/ул. Рабочая, даты проведения ярмарки – 09.09.2022, 10.09.2022, 11.09.2022, 15.10.2022, 16.10.2022.



В городе работают и круглогодичные ярмарки:



в Октябрьском районе - на пересечении проспекта Ленина, 16 и улицы Челюскинцев,

в Ленинском районе - на пересечении улиц Дачной и Чернореченской,

в Куйбышевском районе - на улице Белорусской, 131.