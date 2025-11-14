В Самаре назвали тарифы на платные парковки в центре города

156

Городские власти продолжают раскрывать детали проекта по внедрению в Самаре системы платных парковок. На сайте мэрии опубликовали документы, в которых уточнили количество мест и тарифы.

Как следует из проекта постановления, водителям придется платить за час стоянки по 80 рублей. Это существенно больше цифр, которые озвучивали чиновники на одном из «витков» обсуждения этой темы. Но стоит учесть, что и с момента одного из последних утверждений тарифов прошло 5 лет.

С другой стороны, платить водителям придется далеко не всегда. В ночное время, в выходные и праздники парковка будет бесплатной. Также ожидается, что будут предусмотрены абонементы.

Также городские власти пересмотрели количество парковочных мест. На улице Максима Горького их будет 156:

от Комсомольской до Пионерской — 15;

от Пионерской до Льва Толстого — 104;

от Красноармейской до Вилоновской — 37.

Еще 130 место для платных стоянок хотят оборудовать на Волжском проспекте. На участке от Полевой до Лесной можно будет припарковать 30 автомобилей. И еще 100 — на участке от Вилоновской до Полевой.

Платные парковки — это проект, который местные власти пытаются реализовать уже много лет., пишет 63.ру.