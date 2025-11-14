Я нашел ошибку
Главные новости:
Документ предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС «Калиновка» и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям.
Вячеслав Федорищев и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы
Фигурантка надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене.
В Самаре финансовый директор организации, подозревается в даче взятки
Самарскую область на всероссийском семинаре-совещании представляют министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов и председатель Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.
Опыт реализации молодежных инициатив в Самарской области обсудили на Всероссийском семинаре «Время молодых» в Перми
Общая протяженность участков коллекторов, подлежащих реконструкции, составит более 1,2 км.
В Самаре стартовала реконструкция ливневой канализации
Спасатели из разных подразделений соревновались в семи дисциплинах.
В ГУ МЧС СО подвели итоги ежегодной спартакиады
Около 300 спортсменов в возрасте до 24 лет соревнуются в фехтовании на шпагах.
В Самаре стартовали соревнования по фехтованию на призы Министра спорта РФ Михаила Дегтярева
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С.
15 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +10°С
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
Мероприятия
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В Самаре назвали тарифы на платные парковки в центре города

14 ноября 2025 16:51
156
В Самаре назвали тарифы на платные парковки в центре города

Городские власти продолжают раскрывать детали проекта по внедрению в Самаре системы платных парковок. На сайте мэрии опубликовали документы, в которых уточнили количество мест и тарифы.

Как следует из проекта постановления, водителям придется платить за час стоянки по 80 рублей. Это существенно больше цифр, которые озвучивали чиновники на одном из «витков» обсуждения этой темы. Но стоит учесть, что и с момента одного из последних утверждений тарифов прошло 5 лет.

С другой стороны, платить водителям придется далеко не всегда. В ночное время, в выходные и праздники парковка будет бесплатной. Также ожидается, что будут предусмотрены абонементы.

Также городские власти пересмотрели количество парковочных мест. На улице Максима Горького их будет 156:

  • от Комсомольской до Пионерской — 15;

  • от Пионерской до Льва Толстого — 104;

  • от Красноармейской до Вилоновской — 37.

Еще 130 место для платных стоянок хотят оборудовать на Волжском проспекте. На участке от Полевой до Лесной можно будет припарковать 30 автомобилей. И еще 100 — на участке от Вилоновской до Полевой.

Платные парковки — это проект, который местные власти пытаются реализовать уже много лет., пишет 63.ру. 

