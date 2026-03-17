19 марта 2026 года в 18:00 в Самарском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки «По пути Весны», новой персональной выставки известного российского художника Александра Боброва.

Выставка представляет собой яркую серию пейзажей, созданных художником в разные годы. В их основе тематика весеннего пробуждения, первых тёплых лучей солнца и гармонии природы, которая раскрывается через выразительную палитру и световые эффекты. Работы Александра Боброва наполнены светом и теплом, они переносят зрителя в мир, где природа и архитектура, как и сам художник, оживают на холстах.

Александр Бобров признанный мастер пейзажа, чьи работы находятся в крупнейших музеях России, Украины, США и других стран. Он удостоен множества наград за вклад в развитие культуры и искусства, включая золотую и серебряную звезды славы, а также ордена святителя Николая Чудотворца и равноапостольного князя Владимира III степени.

В экспозиции будут представлены работы, созданные художником во время пленэров в разных уголках России, включая окрестности Болтино, где Бобров много лет работает и черпает вдохновение из природы и храмовой архитектуры. Его картины погружают зрителя в атмосферу весеннего обновления и духовной гармонии.

Не пропустите открытие выставки «По пути Весны»! Вас ждёт уникальная возможность увидеть работы одного из ведущих российских художников-пейзажистов в живом исполнении.

Приглашаем вас разделить этот момент с нами!

Посещение выставки в день открытия – бесплатно.

6+