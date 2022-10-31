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В Самаре на жилье для военных выделено 5,3 млн рублей

31 октября 2022 13:47
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В Самаре на жилье для военных выделено 5,3 млн рублей

Мэрия закупит недвижимость на вторичном рынке для уволенных со службы и приравненных к ним лиц.

Департамент управления имуществом Самары проводит два аукциона на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений. Позже недвижимость получат уволенные с военной службы и приравненные к ним лица. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная цена контрактов составляет соответственно 3,3 и 2 млн руб. Чиновники намерены купить одну двухкомнатную и одну однокомнатную квартиру в доме не ранее 1980 года постройки. В квартирах должны быть кухня и санузел. Площадь двухкомнатной квартиры должна быть не менее 54 не более 63 кв. м, однокомнатной – не менее 33 и не более 36 кв. м.

Победитель аукциона станет известен 3 ноября 2022 года, пишет СитиТраффик.

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