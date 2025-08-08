Я нашел ошибку
с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
В Самаре каждый десятый потенциальный покупатель вторички — зумер

8 августа 2025 10:28
167
в Самаре каждый десятый потенциальный покупатель вторички — зумер

Яндекс Недвижимость и “НДВ Супермаркет Недвижимости” проанализировали, чем вторичное жилье может привлечь зумеров и в каких регионах молодое поколение активнее всего заключает сделки. При этом доля спроса на недвижимость от зумеров в ряде крупных регионов России уже достигает от 2,9% до 10,2% среди всех возрастов.  

Согласно данным исследования[1] Яндекс Недвижимости, при выборе жилья 63% зумеров  - представителей молодого поколения 1997 - 2012 года рождения - обращают особое внимание на транспортную доступность локации. 58% респондентов также отмечают важность поликлиник, больниц, школ, детсадов  и иной социальной инфраструктуры вблизи дома. Чуть менее важной, чем социальная, оказалась коммерческая инфраструктура района: торговые центры, магазины и салоны отметили важными 52% молодых респондентов. Почти половина (44%) ценит объекты в домах с зелеными зонами поблизости, а почти треть (32%) - попадание дома в зону доставки любимых ресторанов. Также большинство опрошенных (64%) отметили, что хотели бы жить в современном жилом или апарт-комплексе, а не в малоквартирных домах или объектах старых жилых фондов.

При рассмотрении готового жилья, а не новостроек, молодежь обращает внимание на  свежий хороший ремонт (67%). На наличие балкона или лоджии в квартире обращают внимание 61% опрошенных зумеров. Более половины респондентов в числе критериев при рассмотрении «вторички» также выделяют новую хорошую мебель (55%) и наличие современной техники (52%).

«Хотя зумеры только начинают выходить на рынок недвижимости, потребительский портрет молодого поколения уже влияет на то, как изменяется продуктовое предложение, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — Мы видим, что в некоторых крупных регионах доля интереса со стороны зумеров уже сравнялась с аналогичным показателем старшего поколения, и в дальнейшем она продолжит расти. Если в строящихся проектах легко учесть главные параметры жилья, которые делают его привлекательным для зумеров, то в сегменте вторичного жилья это сделать сложнее. Тем не менее мы видим, что на первый план выходят объекты с продуманным дизайном интерьера, хорошей экологией, и в ближайшие годы значимость этих факторов будет продолжать расти».

По данным агентства недвижимости “НДВ Супермаркет Недвижимости”, больше всего зумеров интересуются покупкой квартир в Самарской области – там доля спроса со стороны покупателей в возрасте от 18 до 26 лет составляет 10,2% от общего интереса к покупке вторичной недвижимости. На втором месте с долей 5,6% расположились Краснодарский край и Саратовская область. На третьем месте — Челябинская область — в этом регионе на пользователей в возрасте от 18 до 26 лет пришлось 5,4% от общего спроса на квартиры. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на долю зумеров приходится 5,1%, а в московском регионе — 2,9% спроса на вторичку.

«Молодое поколение рассматривает для себя не просто квартиры на вторичном рынке, а прежде всего так называемую “свежую вторичку” в домах, которые были сданы в 2023-2024 г.г.,  — комментирует Елена Чегодаева, руководитель департамента аналитики и консалтинга “НДВ Супермаркет Недвижимости”. —  В этих проектах уже есть современные планировочные решения, с продуманной эргономикой и отделкой. К тому же, немаловажным фактором является цена. В некоторых локациях на вторичном рынке она ниже, чем на первичном».

[1] Опрос проводился в мае 2025 года. В нем приняли участие 2000 человек разных возрастов по всей России в возрасте от 18 лет. В исследовании используются термины, обозначающие разные поколения. К поколению Х относятся рожденные в 1965–1980гг, к миллениалам — в 1981–1996, к зумерам (поколению Z) — в 1997–2012 гг.

Теги: Опрос

