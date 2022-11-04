В Самаре изымут ряд жилых помещений и участков

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В трех районах областного центра планируют изъять для муниципальных нужд три участка и жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах.

Объекты располагаются в Ленинском, Самарском и Железнодорожном районах города. Согласно постановлениям городских властей, изъять хотят земельные участки и жилые помещения в зданиях, которые находятся на этих участках.

Точный список адресов выглядит так:

участок площадью 159 кв.м, на улице Садовая, 150, и квартиру № 1 в доме №150,

участок площадью 169 кв.м на улице Самарской, 58, литера АБ, и квартиру № 1 в доме №58.

участок площадью 456 кв.м на улице Буянова и квартиры №1, 2, 3 в доме №29 на улице Буянова.

Собственники указанных жилых помещений должны подписать соглашения об изъятии недвижимости в течение 90 дней со дня получения проекта. Кроме того, владельцам квартир, с их согласия, предоставят другое жилье.

Напомним, власти планируют изъять для муниципальных нужд еще несколько жилых помещений по адресу: улица Земеца, 21, литера В, пишет ГТРК Самара.