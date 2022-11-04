В Самаре изымут ряд жилых помещений и участков

В трех районах областного центра планируют изъять для муниципальных нужд три участка и жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах.
Объекты располагаются в Ленинском, Самарском и Железнодорожном районах города. Согласно постановлениям городских властей, изъять хотят земельные участки и жилые помещения в зданиях, которые находятся на этих участках.
Точный список адресов выглядит так:
Собственники указанных жилых помещений должны подписать соглашения об изъятии недвижимости в течение 90 дней со дня получения проекта. Кроме того, владельцам квартир, с их согласия, предоставят другое жилье.
Напомним, власти планируют изъять для муниципальных нужд еще несколько жилых помещений по адресу: улица Земеца, 21, литера В, пишет ГТРК Самара.