В Самаре ищут того, кто украсит площадь Куйбышева к новогодним праздникам

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В Самаре объявлены торги на подготовку площади Куйбышева к новогодним праздникам. Мультимедийный комплекс начнет работу на территории 25 декабря. За услуги по обеспечению его функционирования планируется заплатить до 5,5 млн рублей.



Согласно техзаданию, исполнителя выберут 6 декабря. Объекты должны установить с 17 по 23 декабря, а работать они будут до 9 января. До 19 января комплекс должны вывезти с площади.



Также напомним, что уже с конца октября улицы Самары украшают гирляндами, световыми консолями и другими праздничными атрибутами. На площади Славы, как и в прошлые годы, появится масштабная каскадная светящаяся композиция, возле нового дворца спорта на ул. Молодогвардейской установят огромную фигуру в виде коньков. На Вертолетной площадке жителей Самары будет радовать целый ряд объектов иллюминации.



В декабре общественные зоны будут украшены во всех районах города, сообщает Самара Город | Новости Самары.