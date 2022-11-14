Я нашел ошибку
Главные новости:
На Всероссийском форуме в Самаре Сбер рассказал о специальных программах заботы о старшем поколении
На Всероссийском форуме в Самаре Сбер рассказал о специальных программах заботы о старшем поколении
Европу ожидает аномально теплая погода с декабря по февраль
Европу ожидает аномально теплая погода с декабря по февраль
Жителям Самарской области напоминают об опасности выхода на лед
Жителям Самарской области напоминают об опасности выхода на лед
в Советском районе Самары пешеход попал под колеса автомобиля
В Советском районе Самары пешеход попал под колеса автомобиля
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
В Самарском регионе сильный затяжной дождь
В Самарском регионе сильный затяжной дождь
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
В Тольятти поблагодарили сотрудницу банка за помощь пенсионерке против мошенников
В Тольятти поблагодарили сотрудницу банка за помощь пенсионерке против мошенников
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.22
-1.02
EUR 61.54
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке

14 ноября 2022 10:30
110
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке

 

14-16 ноября Самарскую область с рабочим визитом посетит делегация из Республики Узбекистан. В рамках визита запланированы встречи с официальными лицами, деловые переговоры с  предпринимателями, культурные мероприятия и работа выставки-ярмарки.

Между Самарской областью и Республикой Узбекистан активно развиваются торговые связи, так в 2021 году объем внешнеторгового оборота составил 231 млн. долларов, из них 86,5% – экспорт. Самарская область экспортирует в Республику Узбекистан топливо, промышленное оборудование, средства наземного транспорта и др. Из Узбекистана традиционно импортируются фрукты, орехи.

14 ноября в Агропарке состоятся B2B-переговоры самарских и узбекистанских компаний по вопросам экспорта и импорта. Кроме того производители из Наманганской области представят на выставке свою продукцию. 
 
Национальная ярмарка промышленной и плодоовощной продукции Наманганской области будет работать в Агропарке до 19 ноября.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
14 ноября 2022, 09:53
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
Фестиваль стал триумфом самарских театров. Культура
106
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
13 ноября 2022, 10:48
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке в Самаре
Национальная ярмарка промышленной и плодоовощной продукции Наманганской области будет работать в Агропарке до 19 ноября. Экономика
750
Завершить строительные работы планируется до конца текущего года, со значительным опережением графика.
12 ноября 2022, 16:43
Дмитрий Азаров и Михаил Мурашко оценили подготовку нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы
Завершить строительные работы планируется до конца текущего года, со значительным опережением графика. Строительство
3355
В центре внимания
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
14 ноября 2022  10:30
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
90
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
14 ноября 2022  09:53
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
108
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
13 ноября 2022  10:48
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке в Самаре
751
Завершить строительные работы планируется до конца текущего года, со значительным опережением графика.
12 ноября 2022  16:43
Дмитрий Азаров и Михаил Мурашко оценили подготовку нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы
3356
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня в Самаре с рабочей поездкой.
12 ноября 2022  14:12
Михаил Мурашко дал старт серийному производству инновационной медицинской продукции в Самаре
759
Весь список