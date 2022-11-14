В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке

110

14-16 ноября Самарскую область с рабочим визитом посетит делегация из Республики Узбекистан. В рамках визита запланированы встречи с официальными лицами, деловые переговоры с предпринимателями, культурные мероприятия и работа выставки-ярмарки.

Между Самарской областью и Республикой Узбекистан активно развиваются торговые связи, так в 2021 году объем внешнеторгового оборота составил 231 млн. долларов, из них 86,5% – экспорт. Самарская область экспортирует в Республику Узбекистан топливо, промышленное оборудование, средства наземного транспорта и др. Из Узбекистана традиционно импортируются фрукты, орехи.

14 ноября в Агропарке состоятся B2B-переговоры самарских и узбекистанских компаний по вопросам экспорта и импорта. Кроме того производители из Наманганской области представят на выставке свою продукцию.



Национальная ярмарка промышленной и плодоовощной продукции Наманганской области будет работать в Агропарке до 19 ноября.